Natuurpunt Knokke-Heist zoekt geëngageerde vrijwilligers om meidoorn en hondsrozenstruiken te planten

Beschermen, beleven, bestuderen en bepleiten, dat is de werking van Natuurpunt Knokke-Heist. De vereniging die, op het grondgebied van Knokke-Heist, het hart en de draaiende motor is voor het behoud en onderhoud van de natuurgebieden.

Mede dankzij hun inzet en motivatie zijn er in Knokke-Heist een aantal prachtige natuurgebieden die meer dan een bezoek waard zijn. Via het werk van studiewerkgroepen houdt Natuurpunt de gezondheid van de natuur in de gaten. Zo kunnen ze tal van dieren, zoals de boomkikker, herintroduceren in hun oorspronkelijke habitat maar daarvoor heeft de vereniging geëngageerde vrijwilligers nodig!

Het verhaal van de boomkikker toont het belang van Natuurpunt. De boomkikker kende een turbulent verleden in België. In 2002 werd de totale Vlaamse populatie op slechts een 200-tal roepende mannetjes geschat. Een gevaarlijke daling. Ook in de Zwinstreek was dat het geval, maar dankzij een doordacht plan van aanpak en de inzet van vele partners kan Natuurpunt vandaag de dag spreken van een succesverhaal voor boomkikkers in Knokke-Heist. Een succesverhaal waar Natuurpunt en geëngageerde vrijwilligers graag een vervolg aan willen breien.

Extra poelen en nieuwe meidoorn en hondsrozenstruiken

Bij Natuurpunt moesten ze er lang op wachten, maar vier jaar geleden hoorde de vereniging voor het eerst in een lange tijd de eerste boomkikker op het grondgebied van Knokke-Heist kwaken. Ondertussen hebben een 60-tal roepende mannetjes zich in en ronde de natuurgebieden gevestigd. Het actieplan loopt nu bijna 30 jaar en de boomkikker is helemaal terug van weg geweest. Toch kan er niet op de lauweren gerust worden. Om de populatie extra kansen op uitbreiding te bieden werden, met steun van Regionaal Landschap Houtland & Polders, onlangs verschillende extra poelen in het gebied uitgegraven. Naast water hebben boomkikkers ook nood aan bescherming. Natuurpunt Knokke-Heist heeft jouw hulp nodig bij het planten van meidoorn- en hondsrozenstruikjes.

Regionaal Landschap Houtland & Polders schonk de vereniging onlangs 450 meidoorn- en hondsrozenstruikjes om aan te planten. Deze plantpuntjes willen ze met hun vrijwilligers op zaterdag 18 maart en zondag 19 maart aanplanten. Iedereen die hieraan wil meewerken is van harte welkom! Afspraak zaterdag 18 maart om 10 uur op de randparking aan Sint-Anna Ter Mude. Of op zondag 19 maart om 10 uur aan de brug over de Damse Vaart, Oude Westkapellestraat in Hoeke ter hoogte van restaurant Noorderlicht. Natuurpunt vraagt aan enthousiaste vrijwilligers wel om een eigen picknick te voorzien die dag en, indien mogelijk, werkhandschoenen mee te nemen.