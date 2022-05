Natuurpunt Kern Kortemark stelt natuurtuinen open: “Oude bomkrater vol kikkers en waterhoentjes”

Zondag 29 mei laat Natuurpunt Kern Kortemark je kennismaken met zeven tuinen waar de eigenaar de natuur zoveel mogelijk haar gang laat gaan. Deze groene oases zijn tussen 9.30 en 18 uur te ontdekken tijdens een uitgestippelde fietstocht van zo’n 22 km.

“De tuin ligt er weer proper bij”, wil veelal zeggen dat het gras kort is gemaaid, alle bladeren en ‘onkruid’ is verwijderd of struiken en bomen kort werden gesnoeid. De kans dat er leven in de tuin is en dieren voedsel, schuil- en nestplaatsen vinden is daardoor zeer beperkt.

“Het kan ook anders, het hoeft niet allemaal zo strak en gecontroleerd hoeft te zijn. In een natuurtuin draait het niet enkel om het esthetische, het gemak en het genieten, maar ook rond biodiversiteit en leven in de tuin”, aldus Natuurpunt Kern Kortemark.

Geen verre reizen

“Wie de moeite doet om al deze bijzonderheden te bewonderen hoeft geen verre reizen te maken, de spannendste wildsafari speelt zich af in je eigen voor- of achtertuin. Vlaanderen bestaat voor bijna tien procent uit privétuinen, een aanzienlijke oppervlakte, die wij samen kunnen omvormen tot mini-natuurgebiedjes.”

Eén van de zeven te bezoeken tuinen is die van de familie Mommerency in de Barisdamstraat 41. “Toen we het huis kochten in 1999 stond er een knotwilg, een plataan en wat verwilderde liguster”, vertelt Bart Mommerency. “De weide werd een graasweide met bomen.”

“Door de jaren hebben we zelf streekeigen bomen en struiken toegevoegd en lieten we het grasland wilder worden. Achteraan de tuin ligt een oude bomkrater. We pasten de oevers aan zodat kikkers, salamanders en waterhoentjes bij het water kunnen.”

Nog zes andere oases vol leven kan je bezoeken op zondag 29 mei. De bewoners staan paraat om te antwoorden op al je vragen. Een uitgestippelde fietstocht van ca 22 km verbindt de zeven locaties. In de samentuin van de pastorie in Kortemark kan je terecht voor extra info en de natuurlijke speelweide van Basisschool de Tweesprong in Handzame staat een hapje of een drankje klaar.

(TL)

Wie zich voor 23 mei aanmeldt via sms naar 0479 701 721 (Nancy Vandecasteele) of via natuurpuntkortemark@gmail.com kan ook een middagmaal (pasta met groenten en kip of veggie) nuttigen in de schooltuin. (8 euro per persoon of 4 euro voor -13jarigen).