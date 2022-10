Natuurpunt houdt benefietdag ‘Natuur, cultuur en gezondheid’

Natuurpunt Damme en het Parkinsonfonds van de UGent organiseren op 23 oktober in Damme de benefietdag ‘Natuur, cultuur en gezondheid’, met een natuurwandeling en een concert in de O. L. V.-kerk. De opbrengst gaat naar het natuurpark en het Parkinsonfonds.

“De onder druk staande biodiversiteit, het klimaat dat ontwricht wordt en het feit dat steeds meer schadelijke stoffen zich opstapelen in ons lichaam, hebben ook een negatieve impact op onze gezondheid”, zegt Patrick Meire, voorzitter van Natuurpunt Damme en medeorganisator van deze benefietdag. “Anderzijds is er ook een groeiende wetenschappelijke consensus dat het wandelen in de natuur een zeer positieve impact heeft op zowel onze fysische als mentale gezondheid. Het zijn deze zaken die het uitgangspunt zijn voor de benefietdag ‘Natuur, cultuur en gezondheid’ die we op 23 oktober organiseren. Het Parkinsonfonds is erbij omdat er een duidelijke link is tussen een gezond leefmilieu, of althans het gebrek daaraan, en deze ziekte.”

Programma

Het programma van de benefietdag start met een lange (om 11 uur) of korte (om 11.30 uur) wandeling in de Stadswallen van Damme, met start aan bezoekerscentrum De Pulse in de Dammesteenweg 2. Om 13 uur is er een eenvoudige lunch met soep, natuurbrood met boerenham en kaas voorzien. In de namiddag, om 15 uur, vindt in de kerk van Damme dan het klassieke benefietconcert ‘Ode aan de zwinstreek’ plaats onder leiding van Alexander Makay. Professor Patrick Santens (neuroloog aan UGent) en professor Patrick Meire (ecoloog aan de UAntwerpen) brengen een inleiding waarbij ze stilstaan bij de impact van de natuur en ons leefmilieu op onze gezondheid. Prijs voor de volledige dag is 70 euro. Voor wandeling met lunch of wandeling met drankje is dat 35 euro en wie enkel de wandeling wil meemaken, betaalt 10 euro.

Inschrijven en tickets via de website van Natuurpunt Damme of bij boekhandel Raaklijn en muziekhandel Rombaux in Brugge. Meer info: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-damme.