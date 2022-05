Natuurpunt Gaverstreke realiseert uitbreiding natuurgebied De Bonte Os

Een uitbreiding met 2,2 hectare van het natuurgebied De Bonte Os en ruim 2 hectare in het nieuwe natuurgebied Kleine Gavers tussen de De Cassinastraat en de gewestweg N36. Dat zijn de nieuwe eigendommen van Natuurpunt Gaverstreke. “Alles in het teken van meer biodiversiteit en het creëren van een natuurnetwerk met corridors”, glundert voorzitter van Natuurpunt Gaversterke Yann Feryn.

Natuurpunt Gaverstreke, actief in Deerlijk en Harelbeke, is met zijn 750 leden een van de grootste afdelingen in zijn genre. De natuurvereniging beheert al, gedeeltelijk of volledig, verschillende natuurgebieden: Gavers, Wilgenhoek, Wijmelbroek, De Bonte Os en het Kanaalbos en Banhoutbos (net buiten de gemeente).

Potentiële natuurdots zijn dan weer Evangelieboom, Lisbonna, Veemeersen, Kleine Gavers, Olekenbos en Sellewiebos. “Natuurpunt Gaverstreke is sinds 2015 eigenaar van De Bonte Os, een vochtig natuurgebied gelegen binnen de rechthoek Waregemstraat, Breestraat, Vichtestraat en Bontestierstraat”, verduidelijkt Yann Feryn terwijl hij ons enthousiast wijst op een kolonie roeken die luid krassend hun aanwezigheid laten horen.

“We zitten hier dicht bij het centrum van een sterk verstedelijkte en versnipperde gemeente waar eigenlijk bitter weinig groen te vinden is, en luister eens hoe stil het hier nu is…”

Beheerwerkgroep

“Dit uniek stukje natuurgebied, waar de natuur ongerept haar gang kan gaan, was aanvankelijk 2,8 hectare groot. Enkele jaren geleden kwam er een weide van zowat 1 hectare bij. De weide die tot de oude Wijmelbeekmeersen behoort omvat onder meer een historische poel.”

“De populieren die er stonden, zijn ondertussen geveld en werden aan de kant van de Waregemstraat vervangen door een gemengde houtkant. En sinds kort hebben we er nog eens 2,2 hectare bij. We hebben daar volop plannen mee, maar willen eerst een beheerwerkgroep oprichten in samenwerking met de kinderboerderij Bokkeslot, die ook een perceel van 2 hectare ter beschikking heeft.”

“We dromen zelfs van nog meer. Onze droomkaart behelst een gebied van 16 hectare tussen het centrum van Deerlijk, de Molenhoek en de Belgiek en daar zouden we met de tandem Natuurpunt-Bokkeslot schitterend werk kunnen verrichten. Als syndicaat van de natuur mag en moet je al eens durven dromen…”

De Kleine Gavers

“We zijn ook heel opgetogen over het realiseren van het zogenaamde blue dealproject De Kleine Gavers dat er kwam na een intense maar vlotte samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, de gemeente Deerlijk en Natuurpunt Gaverstreke.”

“In het gebied tussen de nieuwe verkaveling van de Groep Huyzentruyt in de De Cassinstraat en de gewestweg N36 (ringlaan) zien we ook talrijke mogelijkheden en opportuniteiten. Daar hangt uiteraard een stevig financieel kaartje aan vast. Subsidies meegerekend komen we nog altijd aan een restfinanciering van ruim 190.000 euro. Dat moeten we zien te klaren via giften, sponsoring, inzamelingsacties en subsidies van de gemeente.”

“We hebben hiervoor een deal uitgewerkt met de gemeente. Ik heb de plannen onlangs mogen toelichten tijdens de gemeenteraad. De gemeente zou onder meer een gedeelte verkopen aan de provincie en de opbrengst bijdragen voor de restfinanciering van onze aankoop… Iedereen ging daar blijkbaar mee akkoord. Het is uiteindelijk een project dat enkel winnaars meebrengt…”