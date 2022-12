Natuurpunt Gaverstreke krijgt beheer over het project Kleine Gavers: De ideale biotoop voor steltlopers

Na Wijmelbroek, Wilgenhoek en De Bonte Os krijgt Deerlijk er met de Kleine Gavers een nieuwe groene long bij. Het waterrijke gebied (wetland) zorgt niet alleen voor een bijkomende waterbuffering, maar moet op korte termijn ook een ideale biotoop worden voor steltlopers. Natuurpunt Gaverstreke zal instaan voor het beheer.

Geprangd tussen de gewestweg N36 (de ringlaan), de Stationsstraat en de nieuwe verkaveling in de De Cassinastraat ligt een open gebied van zowat zes hectare. Een deel daarvan wordt nu al gebruikt als waterbuffer voor de nieuwe wijk en de Stationsstraat. De rest is een vochtig weiland dat weinig bloemenrijk is omwille van de vele meststoffen, maar het is wel een gebied met veel potentie. Als het een week regent, staat het gebied onder water. Blijft het enkele dagen droog, dan is al het water weer weg. Voor Natuurpunt Gaverstreke de uitgelezen kans om er een wetland te realiseren.

Lobbycampagne

“We startten met onze afdeling een lobbycampagne en konden de Provincie West-Vlaanderen en de Gemeente Deerlijk overtuigen om mee te stappen in het project. Beide partners zagen snel in dat er muziek in zat en eens de neuzen in dezelfde richting keken, werden er snel resultaten geboekt”, verduidelijkt voorzitter van Natuurpunt Gaverstreke Yann Feryn. “De nodige aankopen zijn ondertussen achter de rug. Het beheer van de Kleine Gavers komt via een gebruiks- en samenwerkingsovereenkomst in handen van Natuurpunt, dat ook zal samenwerken met de plaatselijke landbouwers. Daarmee zorgen we met de drie partijen voor bijkomende waterbuffering en de realisatie van een natuurlijke en recreatieve verbinding tussen de kern van Deerlijk en het provinciedomein De Gavers in Harelbeke.”

Nostalgie

“Het projectgebied zal als waterrijk gebied (wetland) ingericht worden. Het water wordt opgehouden door een nieuwe waterkering, zodat de weiden kunnen dienen als een voedingsgebied voor onze grondwatertafel. Dit past volledig in wat de overheid en de wetenschappers de jongste jaren adviseren. Er is ook totaal geen gevaar voor overstromingen van de omliggende tuinen. Het waterpeil kan aan de waterstuw heel gemakkelijk bijgestuurd worden. Om de omwonenden en alle andere geïnteresseerden te laten kennismaken met het nieuwe gebied, de Kleine Gavers, organiseren we op maandag 26 december een infowandeling. We verzamelen om 14 uur aan Uzien en voorzien er na de wandeling nog een napraatmomentje met een drankje.” “Het gebied is voor heel wat Deerlijknaren een stukje nostalgie”, vervolgt Dirk Benoit, die als conservator van de Kleine Gavers zal fungeren. “In mijn jeugdjaren stond het gebied quasi elke winter onder water en ik heb er ook vaak geschaatst. Door het installeren van een nieuwe stuw zal het hele oppervlak van weilanden voortaan vaak bedekt zijn met een paar centimeter water en dat is precies de ideale biotoop voor steltlopers. We verwachten hier watersnippen, witgatjes, wintertalingen en smienten in de winter. Tijdens de trekperiode kunnen daar grutto’s, tureluurs, kemphanen en zomertalingen bijkomen.”

Moerasvegetatie

“De weilanden bieden ook ruimte aan weidebloemen, waarbij de pinksterbloem symbool staat. De voormalige afwateringsgrachten, tenslotte, geven kansen aan moerasvegetatie. De rietzones herbergen soorten als de kleine karekiet. In een latere fase verwachten we hier ook soorten als rietgors, rietzanger en waterral. Het leuke is dat het allemaal goed zichtbaar is vanaf het fiets- en wandelpad dat door het gebied loopt en Deerlijk via de Braamplukker-fietsbrug verbindt met de Grote Gavers. Alles op voldoende afstand om de watervogels niet te verjagen.” “Wij hebben met Natuurpunt zowat 200.000 euro geïnvesteerd in het project”, vult Yann Feryn nog aan. “We staken ook heel wat centen in De Bonte Os. Onze kassa moet dringend aangezuiverd worden, dixit onze schatbewaarder… Men kan ons steunen op het rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Gaverstreke met vermelding Project 3510 Natuurpunt Gaverstreke. Ook vrijwilligers die willen meehelpen, zijn welkom.”

Meer info: Yann Feryn, 0495 21 57 72.