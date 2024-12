Natuurpunt en Comité Mis Begium slaan handen in elkaar bij aanplanting ‘Miss België-bos’: “Bewustwording rond natuur”

Op zaterdag 21 december plantten de finalisten van Miss België hun eigen Miss Belgium Bos aan, goed voor van 2000 bomen. Dit gebeurde in samenwerking met Natuurpunt Zwevegem.

“Het Comité van Miss België heeft al heel veel goede doelen voor kinderen gesteund, maar dit keer is het ééntje die de finalisten stimuleert in het bewustwordingsproces rond de natuur, die zo belangrijk is in ons leven,” vertelt een verantwoordelijke van het comité. “Dit “Miss België-bos” staat symbool voor de groei en ontwikkeling die zij – net als deze jonge bomen – doormaken tijdens hun traject. Door dit initiatief dragen we samen bij aan een groenere toekomst en maken we het klimaatbewustzijn tastbaar voor de volgende generaties. De locatie Zwevegem werd gekozen dicht bij de grens van Henegouwen, omdat cijfers aantonen dat er in deze provincie het minst nieuwe bossen worden geplant.”

Unieke locatie

“Op dit terrein van 1.8ha gelegen lands de Sluislaan , werd een ingekokerde beek blootgelegd, worden vandaag 2000 inheemse loofbomen en struiken aangeplant, en komt er een wandelpad,” gaat Nina Decock van Natuurpunt Zwevegem, verder. “We bevinden ons hier op een unieke locatie: De plaats waar de Zuid-West Vlaamse heuvelrug wordt doorgesneden door het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Met de aanleg van dit bos realiseren we een volgende stapsteen in dit unieke landschap. Het uitbreiden en verbinden van boskernen is belangrijk voor het creëren van een robuustere natuur.”

“Deze realisatie werd mede mogelijk gemaakt door Klimaatfonds Leiedal, Regionaal Landschap Leie Schelde en de partnerbedrijven in het Bossenfonds Natuurpunt. Concreet voor dit project zijn dit de organisatie van Miss België en het bedrijf Purasana. En dan hebben we ook nog tal van sympathisanten.” (ELD)