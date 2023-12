Natuurpunt De Vlasbek vierde 900 jaar Kuurne met de zoektocht naar de 900 Soorten van Kuurne

Het feestjaar van 900 jaar Kuurne werd op bijzondere wijze gevierd door Natuurpunt De Vlasbek. Samen met de inwoners van Kuurne gingen ze op ontdekkingsreis om minstens 900 verschillende planten- en diersoorten te vinden binnen de gemeentegrenzen van Kuurne.

De deelnemers werden uitgenodigd om hun waarnemingen in te voeren via de website van Natuurpunt De Vlasbek, ObsIdentify of ObsMapp. Een scorebord hield bij hoe dicht ze bij het doel van 900 soorten kwamen.

Opmerkelijke soorten

“Enkele van de opmerkelijke soorten die werden ontdekt het afgelopen jaar waren onder meer de Koereiger, Bijenorchis (plant), Scheefbloemwitje (vlinder), de zwarte ooievaar, het narrentasje (schimmel) of Muskusboktor (insect)”, vertelt Kurt Meerschaert van Natuurpunt De Vlasbek, “Er zijn trouwens nog enkele andere bijzondere waarnemingen gedaan die onze nieuwsgierigheid voeden. De aftrap van het 900-soorten jaar vond plaats tijdens een wandeling in Sente. Sindsdien hebben 282 waarnemers, samen met Natuurpunt De Vlasbek, maar liefst 1390 soorten ontdekt. Deze overweldigende resultaten zijn te danken aan de buitengewone inzet van de Kuurnenaren, die in totaal 9833 waarnemingen hebben ingevoerd, verspreid over het grondgebied van Kuurne.”

Vogels voeren lijst van waarnemingen aan

Vogels voeren de lijst aan met 2727 waarnemingen, wat resulteert in 136 verschillende soorten. Planten en nachtvlinders volgen op de voet, met respectievelijk 1652 en 1213 waarnemingen. Deze inspanningen hebben geleid tot de ontdekking van maar liefst 383 plantensoorten en 253 nachtvlindersoorten.

Slotevenement

Tijdens de slotactiviteit die plaat zal vinden op zondag 17 december van 17 tot 19 uur aan ’t Slot in natuurgebied de Groene Long zal natuurpunt De Vlasbek de balans opmaken van wat er werd waargenomen. Tevens wordt ook de mooiste foto verkozen, en worden een aantal mensen geïnterviewd over hoe ze dit jaar hebben ervaren. De opbrengst van dit slotmoment wordt geschonken aan de Warmste Week.

Wie alle waarnemingen wenst te bekijken kan terecht op deze link. (BRU)