Natuurpunt De Vlasbek uit Kuurne voert actie tegen geplande Ringtracé van Vlaamse regering

Natuurpunt De Vlasbek maakte afgelopen zaterdag gebruik van haar geplande wandeling door Kuurne om tevens haar protest kenbaar te maken tegen de plannen van de Vlaamse regering.

Ongeveer 45 leden van de natuurvereniging maakten hun ongenoegen duidelijk met spandoeken, gericht tegen de beslissing van de Vlaamse regering om het kanaal Bossuit–Kortrijk door te trekken en toegankelijk te maken voor grotere schepen. Het Ringtracé is al enkele jaren een bron van zorg voor de natuurvereniging, aangezien het nieuwe tracé een deel van het oude Leiereservaat dreigt te vernietigen. Ondanks deze bezwaren is de Vlaamse regering van mening dat het bypass-tracé de beste keuze is. Dat zal binnenkort worden voorgelegd aan de bevolking via een openbaar onderzoek.

Ringtracé

Het Ringtracé omvat de aanleg van een nieuw kanaal dat parallel aan de R8 op Kortrijkse bodem zal lopen, waarmee het de verbinding vormt tussen het kanaal Bossuit–Kortrijk en de Leie. Bovendien is er sprake van een herinrichting van de R8 op de locatie waar het nieuwe kanaal zal komen.