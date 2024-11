Natuurpunt Blankenberge viert 35 jaar Uitkerkse Polder

Zaterdag was het ‘Dag van de Natuur’ en dat was voor Natuurpunt Blankenberge meteen een dubbele reden om te feesten: de Uitkerkse Polder bestaat vijfendertig jaar. “Wat ze in Brussel ook mogen beweren, wij bewijzen op het terrein elke dag dat boer en natuur wél schouder aan schouder kunnen samenwerken.”

De Uitkerkse Polder is volgens conservator John Van Gompel het levende bewijs dat, zolang je maar de juiste maatregelen neemt, de natuur zich vlot herstelt. “We hebben er bovendien aangetoond dat dit ook kan in samenwerking met de landbouwers die het gebied mee beheren. Reeds vijfendertig jaar werken we goed samen”, onderstreept hij. De Uitkerkse Polder is het grootste natuurgebied van West-Vlaanderen en tegelijk ook het belangrijkste Europees beschermde weidevogelgebied van Vlaanderen. “Desondanks krijgen we er de laatste jaren echter met een aantal nieuwe uitdagingen te maken. De typische natte graslanden in de Uitkerkse Polder zijn niet alleen cruciaal voor het voortbestaan van vele vogelsoorten, ook voor onze eigen toekomst is deze brok natte natuur broodnodig in onze strijd tegen de klimaatopwarming: als de veenlaag in de ondergrond nat blijft, kan deze voor ons massaal CO² opnemen én vasthouden”, vult conservator Dirk Content aan.

De focus op natte natuur ligt volgens hem volledig in lijn met de prioriteiten van de natuurherstelwet. “De Uitkerkse Polder is het ideale leefgebied van zeldzame fauna en flora, maar levert ook een heleboel ecosysteemdiensten die voor ons van onschatbare waarde zijn. Denk maar aan de bescherming tegen overstromingen. Maar bovenal is de Uitkerkse Polder een ‘good practice’ van een verwevingsgebied waar natuur en landbouw niet als vijanden, maar als partners in hetzelfde landschap actief zijn. Polarisatie lost de problemen niet op maar maakt ze groter. Wat ze in Brussel ook mogen beweren, hier bewijzen we op het terrein dat boer en natuur schouder aan schouder kunnen samenwerken.”

Bezoekerscentrum

De Uitkerkse Polder is nog een van de laatste grote open ruimtes aan de Vlaamse kust en toont hoe onze kustpolders er eeuwenlang hebben uitgezien. “Net daarom is het natuurgebied ook een toekomstbeeld voor onze polders, want dat is precies wat de Europese beleidsmakers voor ogen hebben met de natuurherstelverordening: niet alleen robuuste en aaneengesloten natuurgebieden beschermen maar ook actief aan natuurherstel doen om zo, op een duurzame manier, unieke ecosystemen in stand te houden. En dat niet alleen in de bestaande natuurgebieden maar ook daarbuiten”, klinkt het. Ook het bezoekerscentrum van de Uitkerkse Polder in de Kuiperscheeweg is jarig: dat mag dertig kaarsjes uitblazen. Nog de hele middag is er van alles te beleven.