Natuurliefhebber Carlos Van De Ginste roept op tot aanleggen van bloemenakkers en -weiden

Natuurliefhebber Carlos Van De Ginste uit Vichte roept iedereen op om bloemenakkers en -weiden te zaaien. Ze zorgen voor een betere biodiversiteit, zijn een lust voor het oog én een feest voor bijen, vlinders en andere insecten.

Het zit eindelijk in de lift: meer en meer particulieren en openbare besturen kiezen voor het aanleggen van een bloemenakker of bloemenweide. “Zelf heb ik geen grasveld in mijn tuin”, vertelt Carlos Van De Ginste (58). “Alleen bloemen, kruiden, struiken, klimplanten en een moestuintje.”

“Een bloemenakker is een ‘akker’ die jaarlijks ondiep omgespit dient te worden en waar er akkerbloemen, of eventueel zelfs graan, ingezaaid wordt”, legt Carlos uit. “Elk jaar verzamel je zaad van de planten die er al staan of van andere planten. Het is wel nodig om ongewenste planten te verwijderen volgens eigen keuze. Een deel van de ‘akker’ kan ook niet omgespit worden om bepaalde soorten te behouden.”

“Een bloemenweide is met gras ingezaaid en vormt een gemeenschap op zich met een grote diversiteit aan planten en dieren waardoor ze een grote ecologische waarde heeft. De aanleg van een bloemenweide draagt bij tot het versterken van populaties van bijen, vlinders en andere insecten die essentieel zijn voor een gezonde leefomgeving. Een bloemenweide is onderhoudsarm, slechts één keer per jaar maaien is voldoende. Zowel bij een bloemenakker als -weide is bemesting niet vereist.”

Tips

“Voor het inzaaien moet de grond goed los gemaakt worden met een fijne hark. Het zaadmengsel moet ook van goede kwaliteit zijn. Dit is tegenwoordig te verkrijgen bij alle tuincentra”, aldus Carlos op. “Per vierkante meter strooi je ongeveer vijf gram zaad breedwerpig uit. De zaden mogen niet te diep geharkt worden. Kies het liefst voor een mengsel met zoveel mogelijk inheemse bloemen en kruiden. Later kan je er eventueel nog andere soorten tussen planten naar keuze zoals zinnia, cosmos, goudsbloem, tagetes en Oost-Indische kers die voor bloei zorgen tot de vorst in november.”

Ongewenste soorten kunnen gerust verwijderd worden doordat die anders zouden domineren. “Bepaalde soorten gaan zelfs een tweede keer bloeien later op het jaar zoals margriet, ridderspoor en phacelia (bijenbrood, red.). Deze kunnen eventueel gesnoeid worden van zodra ze bloeien. Het leukste is dat er een eigen stukje natuur gecreëerd wordt dat elk jaar evolueert. Zaaien kan tussen maart en juni, maar uit ervaring weet ik dat dit vroeger of later ook kan. In de winter verschijnen immers al de eerste planten uit het zaad van het jaar ervoor zoals korenbloem, klaproos, phacelia, margriet en komkommerkruid. Die kunnen blijven staan en zullen de eerste bloeiers worden. Als er later bij gezaaid wordt, zorgt dat voor een tweede bloei.”

“Een lijst met alle inheemse en niet inheemse planten is eenvoudig te vinden op het web. Op de verpakking van de bloemenmengsels die te koop aangeboden worden, staat het ook genoteerdDe meeste soorten zijn insectenvriendelijk.”

Favoriete planten

Carlos Vandeginste, die bestuurslid is van Natuurpunt Krekel Anzegem, eindigt graag met een korte opsomming van zijn favoriete planten die niet mogen ontbreken in een insectenvriendelijke tuin. “Alle nepeta’s (kattenkruid), lavendel, ijzerhard (verbena bonariensis), campanula’s (klokjes), sedum (hemelsleutel), bloeiende klimop, asters, dille en venkel (voor de koninginnenpage!), Oost-Indische kers (voor de witjes), salie, marjolein, tijm, grote kaardebol, vals ridderspoor, damastbloem, zonnehoed, teunisbloem, judaspenning, kardoen, lavendel en vooral cosmos en zinnia wegens hun late bloei.”

“Mijn uitdrukkelijke wens is dat er steeds meer bloemenakkers en -weiden bijkomen in 2022. Het is echt nodig. Ook openbare besturen hebben hier een verantwoordelijkheid. Het is dus eenvoudig: kies een zaadmengsel en plantensoorten volgens je eigen voorkeur en op basis van de grondsoort en je bent vertrokken.”

“Wees nu toch eens hip, een bloemenakker of bloemenweide helpt echt tegen je winterdip! Op naar een meer kleurrijke leefomgeving en een betere biodiversiteit. De natuur dankt u”, besluit Carlos Van De Ginste.