Natuurliefhebber Carl spotte meer dan 20 vale gieren rond de Kemmelberg: “Unieke en indrukwekkende ervaring”

Donderdagavond en vrijdagmorgen waren meer dan 20 vale gieren te gast in de Westhoek. In de vooravond vlogen ze boven Vlamertinge, waarna ze richting Kemmel trokken. Daar vertrokken ze vrijdagmorgen richting Frankrijk. Voor de vele vogelspotters was het een unieke ervaring en na de Westhoekwolf kreeg de regio dus een nieuwe special guest.

Carl Neyrinck (52) is afkomstig uit Ieper en woont nu bijna 20 jaar in Kemmel. Hij is de uitbater van vakantiewoning Fika Stuga in de Terrierstraat in Kemmel, met zicht op de noordkant van de Kemmelberg. Zoals de naam doet vermoeden is het volgens een Scandinavisch concept.

Op zijn pagina post hij vaak natuurnieuws en het meest recente nieuws was best speciaal. “Donderdagavond kwam een buurman rond 19 uur zeggen dat hij 13 buizerds zag vliegen”, vertelt Carl. “Ik nam mijn verrekijker en zag dat het iets anders was. Toen ze bleven cirkelen en de zon wat lager hing, kon ik aan de bleke kop en bleke voorkant van de vleugels zien dat het gieren waren. Uiteindelijk waren het meer dan 20 vale gieren. Ik contacteerde Jeroen Porteman van de gelijknamige optiekzaak in Ieper en hij was al op de hoogte nadat ze eerder in Vlamertinge werden gespot.”

Warmte nodig

De gieren bleven een goed uur rondcirkelen, heel dicht bij Carls huis. “Plots zakten ze en zag je het aantal stelselmatig krimpen. Op een gegeven moment vlogen ze net boven de boomtoppen. Ze gingen op zoek naar een slaapplek want de gier heeft warmte nodig om te vliegen. Het zijn niet per se vroege vogels, uiteindelijk vertrokken ze rond 11 uur. Het was toen 25 graden en ze zetten hun weg via de Monteberg verder richting Frankrijk. Intussen arriveerden er een heel pak vogelspotters en was het hier best druk. Ook op social media was het een belangrijk gespreksonderwerp.”

Unieke ervaring

Uiteindelijk werden er 23 à 24 gieren geteld. “Het was een unieke ervaring, zeker omdat ze met zoveel waren. Ik zal dit niet rap vergeten en ik denk dat we het niet snel weer zullen meemaken in onze contreien. Het zijn aaseters en daarom betwijfel ik of ze hier voldoende voedsel vinden.”

Eerder al in Frankrijk gespot

Carl zag deze dieren voor het eerst in Heuvelland. “Vroeger zag ik ze al in de Gorges du Tarn, ten zuiden van het Centraal Massief. Ik ben geen gespecialiseerde vogelspotter die zomaar alle vogels kan benoemen op basis van hun lichaamsbouw of gezang, maar ik ben wel een grote natuurliefhebber die regelmatig de verrekijker bovenhaalt.”