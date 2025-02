Natuurherstel in de Korteduinen in Knokke zorgt voor waardevolle duingraslanden

Binnenkort gaat het Agentschap voor Natuur en Bos aan de slag met een natuurherstelproject in de Korteduinen, deelgebied van de Binnenduinen in Knokke. De aannemer verwijdert 1,25 hectare aan stervende dennen en oprukkende witte abelen, om plaats te maken voor de terugkeer van waardevolle duingraslanden en mosduinen.

De Korteduinen herbergen een stukje bos dat in de jaren 1960 werd aangeplant voor de jacht. Wat ooit bedoeld was als jachtterrein, heeft zich ontwikkeld tot een bosje met weinig natuurwaarde: dode dennen en een bijna afwezige kruidlaag. Langs de Kortestraat woekert bovendien witte abeel, een invasieve soort die het kwetsbare duingrasland verdringt. Eind 2022 kwam dit gebied in handen van Natuur en Bos, en sinds 2023 maakt het deel uit van het beheerplan voor de Binnenduinen.

Herstel van waardevolle duingraslanden en mosduinen

Met het verwijderen van de oude aanplant, creëert ANB een mozaïeklandschap van duingraslanden en mosduinen. Dit nieuwe landschap zal naadloos aansluiten bij het bestaande duingrasland, waardoor een groter, aaneengesloten gebied ontstaat dat zal bruisen van het leven. Hier zullen zeldzame planten zoals het gele zonneroosje, kalkbedstro en grote tijm opnieuw kunnen floreren. Deze soortenrijke graslanden krijgen extra bescherming door een natuurgericht begrazingsbeheer, waarvoor zal samengewerkt worden met met een lokale landbouwer. (MM/foto MM)