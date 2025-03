Natuurcentrum Beisbroek en Stad Brugge zetten in op behoud van historische fruitrassen

De boomgaard van Natuurcentrum Beisbroek zet in op het behoud van traditionele fruitrassen. Stad Brugge werkt hiervoor samen met Velt Fruitwerkgroep Beernem en het Pomologisch Kollektief vzw (Pomko), die enthout mogen verzamelen van de oude fruitbomen. Het verzamelen van enthout gebeurt altijd onder begeleiding of na afspraak met een stadsmedewerker, zodat de bomen optimaal beschermd blijven tegen schade. De verschillende vzw’s mogen slechts tien stukken per boom oogsten. Een stuk enthout groeit doorgaans uit tot een volwaardige fruitboom.

“Door samen te werken met experts versterken we biodiversiteit en verhogen we ook de educatieve waarde van Natuurcentrum Beisbroek als kenniscentrum voor natuur en milieu”, weet schepen van Openbaar Domein Franky Demon.