Natuur en Bos verwerft grond voor extra groen in Roeselare en Moorslede: “In één klap 34 hectare bos erbij”

Een van de dichtst bevolkte en minst beboste regio’s van ons land krijgt er 34 hectare bos bij. Recent werden de gronden aangekocht, vanaf volgend plantseizoen beginnen al de eerste aanplantingen. De gronden bevinden zich in Moorslede en Roeselare.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) realiseert zo een van de grootste verwervingen van grond in de recente geschiedenis. In de gemeente Moorslede heeft ANB al 18 hectare in beheer in het Vierkavenbos. In 2021 werd ook nog 5,3 hectare verworven en aangeplant nabij De Koekuit in Moorslede. “Zo werd ook de kiem geplant voor een nieuw domeinbos genaamd de Crasselhouckbossen”, zegt boswachter Mathieu Foré. Deze bosjes vormen stapstenen tussen het westelijk gelegen Polygoonbos (Zonnebeke) en Vrijbos (Houthulst) en het oostelijk gelegen Bergmolenbos (Roeselare) dat ook nog in volle ontwikkeling is.

Biodiversiteit

Uit oude topografische kaarten blijkt dat de regio rond De Koekuit in Moorslede bestond uit een aaneengesloten bos dat grotendeels verdwenen is. Door de overgebleven stukken bos en enkele dreven opnieuw met elkaar te verbinden kunnen relatief vlug nieuw natuurwaarden ontstaan, wat de biodiversiteit ten goede komt.

Verbinding

En ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is die mening toegedaan. “West-Vlaanderen is de meest bosarme provincie in Vlaanderen. Met de aankoop van deze 34 hectare grond gooien we het roer om en keren we de tanker. Het is een van de grootste aankopen die we tot nu toe hebben kunnen realiseren en zo zetten we ook een historische fout recht. Zo zullen we de bestaande bossen opnieuw met elkaar verbinden via kleine bosjes en landschapselementen.”

Onderhandelingen

De 34 hectare gronden waren in handen van één familie die ze nu verkocht heeft aan ANB. “Al die gronden zijn nog in landbouwgebruik op uitzondering van één hectare bos. De voorbije maanden zijn alle gebruikers op de hoogte gesteld van de aankoopovereenkomst tussen de private eigenaars en ANB. Met een aantal landbouwers is al een overeenkomst bereikt om de gronden vrij te krijgen, zodat we snel tot de eerste aanplantingen kunnen overgaan, met andere pachters worden de onderhandelingen verdergezet”, zegt Christophe Rogolle, bosuitbreider bij Natuurinvest. Mathieu Foré: “Eens de bossen er zijn, zullen die ook voor het publiek toegankelijk zijn. Het is immers de bedoeling dat er ook wandelpaden komen en dat hier op de Crasselhouck een grote groene long komt.”