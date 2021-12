Natuur en Bos opent nieuwe hondenloopzone in Duinbossen De Haan

Op de valreep van ‘21 hebben de groenarbeiders van Natuur en Bos nog eens het beste van zichzelf gegeven in de Duinbossen. In een gloednieuwe hondenloopzone kunnen honden, groot en klein, naar hartenlust ravotten zonder andere recreanten voor de voeten te lopen.

Op 20 oktober keurde Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) het nieuwe beheerplan voor de Duinbossen goed. De komende jaren zal Natuur en Bos, samen met de gemeente De Haan en de afdeling Kust, alles in het werk stellen om dit unieke gebied aan de kust nog beter in te richten, zodat de natuurwaarden er verder kunnen stijgen en er voor de recreant nog meer te beleven valt.

Boswachter Jeremy Demey was alvast voorstander van een hondenloopzone. “Het was een van de eerste zaken die ik als boswachter gerealiseerde wilde zien, omdat er alsmaar meer vraag naar was”, zegt hij. Elke gezonde hond kan zich in deze volledig omheinde zone van 1,2 hectare volop uitleven. Het is een stukje bos met Corsicaanse dennen, er staan zitbanken en er zijn houtstapels aangelegd zodat de honden naar believen kunnen spelen, terwijl de baasjes hun honden op het gemak in het oog kunnen houden.

“Let wel, een hondenzone is geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’ horen dan ook te worden opgeruimd”, aldus de boswachter. Gemeente De Haan liet daarom vuilnisbakken plaatsen die regelmatig geleegd zullen worden. De nieuwe hondenloopzone is gemakkelijk terug te vinden vanop de parking aan de Zwarte Kiezel. Van daaruit is het ongeveer honderd meter wandelen. Om de rust in de kwetsbare natuur te bewaren, uit respect voor andere bezoekers en voor je eigen veiligheid is het verplicht om honden in de rest van het bos aan de leiband te houden.