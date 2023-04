Natuur en Bos kocht vorig jaar 413 hectare West-Vlaamse landbouwgrond op

413,4 hectare in 2022 en dit jaar alweer 25,8 hectare. Zoveel landbouwgrond, goed voor het equivalent van 878 voetbalvelden, kocht het Agentschap voor Natuur en Bos op in onze provincie.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) opvroeg.

“Het equivalent van tien perfect levensvatbare landbouwbedrijven”, zucht hij. “In het Vlaams regeerakkoord werd vooropgesteld om 4.000 hectare bijkomend bos te realiseren, in eerste instantie door groene bestemmingen in te vullen. Toch blijft waardevolle landbouwgrond omgezet worden in bosgebied.”

Publiek te koop

“En die wordt vaak publiek te koop aangeboden. Zo werd in Lichtervelde recent 33 hectare op het online platform Biddit verkocht. Zo zorgt het Agentschap voor Natuur en Bos ook voor oneerlijke concurrentie, want het betaalt gemiddeld meer dan 100.000 euro per hectare.”

“Daardoor jaagt het de grondprijs fors de hoogte in en worden geïnteresseerde land- en tuinbouwers uit de markt geprijsd. Een erg frustrerende manier van werken waar dringend paal en perk aan gesteld moeten worden.”