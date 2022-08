Na recordaantal beluchters moet nu zelfs brandweer bijspringen om vissen te redden van blauwalgen in Ieper

In en rond de stad Ieper verschijnen steeds meer ‘fonteintjes’ in vijvers en kanalen, maar niet om esthetische redenen. Het gaat om zogenaamde beluchters, die vissen moeten redden van een ongeziene massa blauwalgen. Intussen werd een recordaantal beluchters geplaatst op de Ieperse wateren en zelfs de brandweer moet nu bijspringen. De stad bestelt extra beluchters in afwachting van een structurele oplossing.

De blauwalgen zijn stilaan een oud zeer op Ieperse waterlopen, maar nooit eerder woekerden ze zo sterk. Dit blijkt uit het aantal beluchters, dat ingezet wordt om vissen van zuurstof te voorzien. “De stad had vier beluchters, toen ik in 2019 begon als schepen. Nu zitten we aan elf en met het stadsbestuur hebben we er nu nog twee bijbesteld”, zegt Valentijn Despeghel (Vooruit). “Zo’n beluchter kost ongeveer 2.000 euro. Een serieuze investering, zeker als je weet dat de meeste steden en gemeenten geen beluchter hebben. Maar Ieper is met onder meer de vestingen, Zillebeke- en Dikkebusvijver en de kanalen Ieper-IJzer en Ieper-Komen een echte waterstad, dus moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.”

Pijnlijke primeur

Omdat alle eigen beluchters ingezet waren, moet de stad nu de hulp inschakelen van Brandweer Westhoek om beluchters te plaatsen op het kanaal Ieper-Komen. De blauwalgen zijn een pijnlijke primeur voor de waterloop, die zes jaar terug gebaggerd is en gebruikt wordt voor visdemonstraties aan lokale scholen door het Agentschap Natuur en Bos. Dat Vlaams agentschap zette er samen met de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen eind 2020 nog 19.000 kroeskarpers uit. Het gaat om de wilde neef van de goudvis, een zeldzame inheemse zoetwatervis. Het kanaal werd geselecteerd voor dit herstelproject “omwille van het helder, plantenrijk en stilstaand water van goede kwaliteit. Dat type water is zeldzaam geworden in Vlaanderen”, klonk het toen.

“Hengelen mag nog, maar we raden vissers aan om na contact met water zeker de handen te wassen.”

“Door goede opvolging hebben we daar nog geen vissterfte vastgesteld”, aldus Despeghel. “Dat gebeurde wel al op het kanaal Ieper-IJzer. De oorzaak was de combinatie van blauwalgen, kroos en een dikke sliblaag. Daar werken we nu aan een oplossing. Net door proactief zuurstof te meten en te beluchten, kunnen we de vissterfte voorlopig beperken. Onze milieuambtenaar gaat twee keer per week alle Ieperse wateren controleren, waardoor ik met een gerust gemoed kan slapen.”

De milieuschepen luidt wel de alarmbel. “Door de extreme droogte en hitte warmt het weinige water nog sneller op, waardoor er ook meer giftige blauwalgen zijn. Wanneer deze afsterven, nemen ze alle zuurstof weg uit het water. Hengelen mag nog, maar we raden vissers aan om na contact met water zeker de handen te wassen.”

De beluchters zijn een noodzaak in afwachting van een structurele oplossing. “We moeten streven naar zo weinig mogelijk slib, fosfor en stikstof in het water. Dat kan alleen maar met een gezamenlijke inspanning van huishoudens, industrie, landbouw en hogere overheden.” (TP)