Na anderhalf jaar gelukt: ontsnapte oehoe Iggy gevangen en terug bij baasje Dylan in Diksmuide

Hij had het nooit meer gedacht maar het is dan toch gebeurd. Anderhalf jaar nadat de Siberische oehoe Iggy ontsnapte uit zijn verblijf bij Dylan Bogaert (29) in Diksmuide is de vogel terug bij zijn baasje. Een brandweerteam kon de roofvogel woensdagochtend vangen op een terras in Koekelare.

Halfweg januari vorig jaar gebeurde het voorval dat Dylan nooit gewild had. De toen tien maanden jonge Iggy ontsnapte uit zijn grote volière van 25 vierkante meter in de tuin van Dylan. De deur was na het eten geven niet goed in het slot gevallen en de uil zag de kans schoon te ontsnappen. Voor Dylan een enorm verlies. “Ik ben altijd al een roofvogelliefhebber geweest en mijn mama deed me Iggy cadeau, een maand voor ze overleed aan kanker. Iggy heeft dus een onschatbare emotionele waarde voor me”, zei Dylan.

Anderhalf jaar vrijheid

De weken nadat Iggy ontsnapte werd de indrukwekkende oehoe regelmatig gezien in de buurt. Ze dook vooral op in en rond Koekelare en wellicht overleefde het dier in het Koekelarebos. Dylan hoopte vurig om Iggy snel te kunnen vangen maar dagen werden weken en weken werden maanden.

“Vorig jaar was er een periode dat hij maanden nergens te bespeuren viel”, zegt Dylan. “Ik vreesde dat Iggy iets overkomen was. Maar de laatste weken werd hij steeds vaker gezien, maar vangen lukte niet. Deze week werd hij gezien op een terras in de Noordomstraat. De brandweer slaagde erin om hem te vangen. Blijkbaar was Iggy redelijk verzwakt. Wellicht door de warmere dagen nu, wat vorig jaar minder het geval was. Daarom werd hij naar het vogelopvangcentrum van Oostende gebracht om onderzocht te worden en wat aan te sterken. Aan de hand van de nummers op haar ringen is het zeker: het is echt Iggy! Het gevoel dat ik had was onbeschrijfelijk. Ik ben heel blij”, zegt Dylan.

Grote volière

Iggy blijft nu nog tot donderdagmiddag ter observatie in het vogelopvangcentrum. Daarna komt de oehoe eindelijk thuis bij Dylan. “Ik weet dat mensen vinden dat hij hier in vrijheid moet blijven leven maar dat gaat zomaar niet. Iggy krijgt bij mij de beste zorgen. We starten nu meteen met het bouwen van een veel grotere volière, die ook veel hoger wordt. Het is de bedoeling hem in alle comfort te laten leven.”

“Normaal zou ik Iggy trainen zodat hij vrij kon vliegen aan een touw maar dat zal niet meer lukken. Je moet ook weten dat Iggy ondanks zijn anderhalf jaar vrijheid nog altijd vrij tam is. Medewerkers van het vogelopvangcentrum kunnen hem zelfs tot een meter na benaderen. Ik heb altijd een goede band gehad met hem en dat wil ik gestaag weer opbouwen. Ik ben er zeker van dat het zal lukken en laat me voor alle kennis ook bijstaan door valkeniers. Nogmaals: Iggy is van onschatbare emotionele waarde voor me en ik ben ongelofelijk blij dat ik hem terug heb.” (JH)