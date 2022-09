Na aankoop gronden plant stadsbestuur grote uitbreiding van natuurdomein Zavelput:“Openbare groenzone van 30ha groot”

Het stadsbestuur investeerde een miljoen euro om gronden aan te kopen rond de huidige Zavelput in Beveren-Leie. De bedoeling is om een groot natuurdomein te creëren van maar liefst dertig hectare groot, met een deel aan de overkant van de Leie. Begin 2024 zou men de eerste aanzet willen realiseren. “Dit is een grote stap vooruit op vlak van vergroening.”

De gemeenteraad keurde tijdens de eerste zitting na het zomerreces de aankoop van gronden nabij de Grote Heerweg in Beveren-Leie unaniem goed. De investering bedraagt zo’n één miljoen euro en is de eerste stap in de realisatie van een groot park- en bosgebied, en uitbreiding van het natuurdomein De Zavelput. Een deel van dat bedrag wil het stadsbestuur recupereren via subsidies bij de Vlaamse overheid.

Dit is een grote stap vooruit op vlak van vergroening – Schepen Rik Soens

Het gaat om een aanzienlijke uitbreiding want het natuurdomein zou op korte termijn bijna 8,3 hectare groter worden. Op heden telt het domein zo’n vijf hectare. “De interessante vijverbiotoop van De Zavelput in Beveren-Leie is een ideale locatie voor wandelaars en vogelliefhebbers”, vertelt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V).

Goed te Beaulieu

De aangekochte gronden liggen in de buurt van de Grote Heerweg, maar sluiten ook aan bij het historische Goed te Beaulieu, dat eigendom is van Stad Waregem. “De stad en Groep WAAK willen Goed te Beaulieu in Beveren-Leie in de toekomst gebruiken als een oase voor traag toerisme in de streek. Tegelijk komt er ook een woon- en dagbestedingsproject voor mensen met een beperking.”

De gronden in de Grote Heerweg fungeren momenteel nog als landbouwgrond, maar zullen de komende jaren ingericht worden als park- en boszone. “Het uitgebreide domein De Zavelput, Goed te Beaulieu en de groenzone van het Agentschap voor Natuur en Bos aan de overkant van de Leie zullen samen dus één ruime, groene, openbare en aantrekkelijke trekpleister vormen voor heel wat fietsers, wandelaars en dagjestoeristen. Dit is een grote stap vooruit op vlak van vergroening”, aldus schepen Soens.

Vlasbrug

De groene ruimte aan de andere kant van het water bij de Oude Leiearm is ongeveer 11 hectare groot. Nu moet men een omleiding volgen om er te geraken aangezien de nieuwe oversteek volop geconstrueerd wordt. De fietsers- en voetgangersbrug langs het jaagpad de ‘Vlasbrug’ – zou begin volgend jaar afgewerkt en gebruiksklaar zijn. “Op die manier ontsluiten we het gebied als één grote zone. Met de 19 hectare die we aan de ene kant bezitten en net hebben aangekocht, wordt de openbare groenzone in totaal dertig hectare groot. Dat maakt ons in de regio de grootste aankoper van gronden, we zijn enorm blij dat dit project unaniem werd goedgekeurd op de gemeenteraad.”

Intercommunale Leiedal start binnenkort met het denkwerk om een eerste ontwerp voor te stellen. De plannen zouden in november volgend jaar af moeten zijn. In de winter die volgt, zou men al de eerste aanzet willen realiseren. “Er is veel mogelijk en we hopen er een mooi geheel van te maken. Denk maar aan een mountainbikepad, een bloementuin enzovoort.”

Zwemvijver

“Mensen gaan steeds dichter bij elkaar wonen. We vinden het daarom belangrijk om nieuwe groene en recreatieve zones te creëren. Hier zou men bijvoorbeeld twee uur kunnen wandelen zonder hetzelfde pad te kruisen, of tien kilometer kunnen lopen zonder toertjes te moeten draaien”, besluit Soens.

De stemming in de gemeenteraad was eenparig, ook de oppositiepartijen kijken nieuwsgierig vooruit naar het nieuwe natuurdomein. Raadsleden Maxim Laporte (N-VA/Open VLD) en Marij Vanlauwe (Groen) spraken eerder en dinsdag opnieuw over de optie om een publieke zwemvijver te maken van De Zavelput.

Dat klinkt als muziek in de oren voor menig Waregemnaar en zou het tekort aan openbare zwemplaatsen kunnen reduceren. “Maar het publiek maken van open water is niet zo evident”, weet schepen Kristof Chanterie (CD&V). “Er zijn heel wat vereisten op vlak van veiligheid, kwaliteit van het water, toezicht, toiletten en andere voorzieningen.”