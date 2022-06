N-VA wil ook in andere gemeentes schaduwbomen in weides

In november worden in 12 West-Vlaamse gemeentes schaduwbomen geplant, 362 in totaal. De provinciale fractie van N-VA wil dit initiatief uitbreiden naar alle West-Vlaamse gemeentes. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) reageert positief op deze vraag.

Fractievoorzitter Kristof Pillaert (N-VA) wil ook in andere West-Vlaamse gemeentes schaduwbomen, als daar vraag naar zou zijn. In januari lanceerde de Provincie een oproep waarbij gemeentes gratis bomen konden aanvragen om op hun weides te plaatsen. Die zouden onder andere voor verkoeling zorgen voor het vee. Vooraf werd vastgelegd dat maximaal 12 gemeentes kunnen instappen in het project.

Herschikking middelen

Na evaluatie van de argumenten van elke gemeente konden Anzegem, Beernem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde, Lo-Reninge, Menen, Tielt, Torhout, Vleteren, Wielsbeke en Zwevegem in totaal 362 bomen bestellen. Als het aan de N-VA-fractie ligt, kunnen binnenkort ook andere vragende gemeentes schaduwbomen aanvragen. “We staan hier natuurlijk positief tegenover”, reageert Jurgen Vanlerberghe, die bevoegd is voor milieu, natuur en landschap.

“Initieel was er een budget van 100.000 euro voor dit project, die spaarpot is nu weer leeg. Er waren 20 gemeentes die zo’n plan zagen zitten, maar de selectie niet haalden. We bekijken momenteel welke mogelijkheden er zijn om interne middelen te herschikken. Daarnaast rekenen we ook wel op een financiële tegemoetkoming van de vragende gemeentes zelf. Zo hopen we de geïnteresseerden tegemoet te komen. Ik hoop dat we tegen de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan in het najaar goed nieuws zullen hebben voor de 20 gemeentes in kwestie.