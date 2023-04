Mysterieuze eekhoornsterfte in Ieper opgehelderd: beschermde diertjes verdronken in regenton

Bij de Ieperse Fenix en vestingen zijn kadavers ontdekt van beschermde eekhoornjongen. Uit onderzoek blijkt dat de diertjes de verdrinkingsdood stierven door een regenton van stad Ieper. “Heel jammer dat wellicht de eerste voortplanting hier op zo’n manier moet eindigen”, aldus Lieven Stubbe, die vanuit Natuurpunt een oproep doet: “Ook vogels en andere zoogdieren gaan een gewisse dood tegemoet bij het zoeken van water in putten en vijvers met rechte wanden.”

Drie dode eekhoorns zorgen al een paar weken voor een luguber beeld aan het begin van het Dehempad tussen de Ieperse polyvalente zaal Fenix en de vestingen. “Mijn man en ik ontdekten die kadavers een paar weken geleden tijdens onze wandelingen”, vertelt Annie Sonneville (64), die in de buurt woont. “Dit is duidelijk geen natuurlijke dood. De dader is allerminst een dierenliefhebber.”

De vrouw plaatste foto’s van de dieren op sociale media. Sindsdien werd gespeculeerd over de doodsoorzaak: van moedwillige vergiftiging tot onschuldige theses, zoals een val uit een nest of doding door predatoren.

Opgevist uit regenton

Volgens natuurorganisaties gaat het om drie jonge rode eekhoorns, een inheemse en beschermde diersoort. Uit navraag door de natuurinspectie van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos blijkt dat de drie eekhoorns werden opgevist uit een regenton van de stad op een voor het publiek ontoegankelijke plaats. “Op zoek naar water zijn de dieren verdronken”, stelt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het agentschap. “Er werd door onze mensen gevraagd om de ton af te dekken om herhaling te voorkomen. Er wordt dus geen verder onderzoek ingesteld.”

De ton is intussen afgedekt en staat bij een speelplein aan de voorkant van de zaal Fenix. “De ton stond oorspronkelijk onder een afdak van een houten chalet achteraan de Fenix, om water op te vangen voor activiteiten van de speelpleinwerking”, duidt Rebecca Dehaene, deskundige jeugd bij de Ieperse jeugddienst. “Monitoren ontdekten de verdronken dieren en de ton met water werd leeggegoten. Sindsdien worden geen regentonnen, emmers of andere holle zaken meer geplaatst op die locatie.”

Klimkampioen

“De rode eekhoorn is een klimkampioen, maar dat blijven mogelijke valluiken”, waarschuwt Lieven Stubbe, gepensioneerd Iepers milieu- en landschapsambtenaar en nu vrijwilliger bij Natuurpunt Westland. “Die jongen zijn wellicht de eerste geslaagde voortplanting van de Europese rode eekhoorn in het Hoornwerkpark, waar de beschermde soort sinds twee jaar een nest heeft. Het is heel jammer dat die voortplanting op zo’n manier moet eindigen.”

Ecologische meerwaarde

“De diersoort heeft onze streek sinds een tiental jaar eindelijk herontdekt, nadat ze waarschijnlijk verdwenen tijdens de Eerste Wereldoorlog”, vervolgt Stubbe. “Het vestinggebied is een geschikt biotoop voor de eekhoorns, die een grote ecologische meerwaarde hebben door de verspreiding van zaden, noten en eikels waaruit nieuwe bomen groeien.”

Stubbe doet ten aanzien van openbare besturen en particulieren een oproep voor alle dieren. “Ook vogels en zoogdieren gaan een gewisse dood tegemoet bij het zoeken van water in putten en vijvers met rechte wanden. Deze moeten afgedekt zijn of voorzien worden van hulpmiddelen. Neem nu de vijver bij administratief centrum Auris. Daar plaatsten we in de hoeken steenhopen, zodat dieren trapsgewijs een uitweg vinden.” (TP)