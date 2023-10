Mosselriffen moeten kust beter beschermen tegen erosie

Behoedt de mossel ons tegen kusterosie en levert hij meteen een positieve impuls aan de biodiversiteit van het ecosysteem in onze kustwateren? De resultaten van het onderzoeksproject Coastbusters 2.0 voor de kust van De Panne zijn alvast veelbelovend.

In de voorbije zes jaar is er voor De Panne erg druk geëxperimenteerd met een nieuwe beschermingstechniek voor onze zandige kust. Op zo’n 2 kilometer uit de kust werd eerst getest met zeewier, oesters mosselen en schelpkokerwormen. Die twee laatsten bleken uiteindelijk betere rifbouwers te zijn dan de oester en het zeewier.

Golfbreker

De mossel zet de kust dus niet alleen culinair op de kaart. Naast de Zeeuwse mossel experimenteert Colruyt met mosselteelt in zee op een zeeboerderij voor Nieuwpoort. Maar de populaire tweekleppige kan ons nu ook nuttig zijn zonder op ons bord te belanden.

Bij de nieuwe techniek die experimenteel uitgetest werd en ook wetenschappelijk geobserveerd in het project Coastbusters 2.0 blijkt dat hangcultuurmosselen nadat ze van de lijnen op de zeebodem vallen in het ondiepe water van de vooroever een rif opbouwen. Wat dan dezelfde functie heeft als een biologisch versterkte duin-voor-dijk onder water. Meteen vormen die riffen een eerste horde of ‘golfbreker’ bij stormgeweld dat op de kust inbeukt. “Er zijn nu voldoende antwoorden om te kunnen spreken van een veelbelovend concept. Er is een blauwdruk voor wereldwijde toepassing, voldoende marktklaar om ermee aan de slag te gaan in de praktijk,” zeggen de Coastbusters-partners DEME, Jan De Nul Group, Sioen, ILVO, VLIZ, Blue Cluster en financieel ondersteund door VLAIO.

Biodiversiteit

Alexia Semerano van ILVO: “De onderzoeksites trekken veel extra marien leven aan en werken ook bevorderend voor de biodiversiteit. Daarbij zijn mosselen filterdieren die hun voedingsstoffen uit het water halen. Netto wordt het zeewater dus ook wat properder.”

Jan Fordeyn vanzeebouwer Jan De Nul: “Aan de Belgische kust zijn hoogstrand en duinen relatief stabiel, maar onder de laagwaterlijn zien we al meer dan 10 jaar een systematische erosie. Hierdoor wordt het tijstrand steiler en moeten we regelmatig zand suppleren. Coastbusters zorgt voor stabilisatie van die vooroever waardoor minder zand nodig is, de impact op het milieu vermindert en de biodiversiteit verbetert.”