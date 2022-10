Mortagnestraat in Moen in top 20 mooiste Trage Wegen

De Mortagnestraat, tussen Moen en Sint-Denijs, staat in de top 20 van de mooiste trage wegen in Vlaanderen. Nu kan er gestemd worden om de nummer één te worden.

Dankzij een goede samenwerking met Natuurpunt, de landbouwers en Talternatief (die instaat voor het onderhoud) mag Zwevegem trots zijn op een breed netwerk van aantrekkelijke voetwegen, waar het aangenaam en gezond wandelen is. Onlangs diende Natuurpunt Zwevegem haar kandidatuur in om mee te dingen naar de prijs van de mooiste Trage Weg van Vlaanderen. Nu kreeg men de bevestiging dat de ingediende Trage Weg ‘Mortagnestraat’ genomineerd is en meteen ook uitgeroepen is tot één van de 20 mooiste trage wegen van Vlaanderen. “De voetweg Mortagnestraat neemt de trage-weg-gebruiker helemaal op in het landschap rond Moen en Sint-Denijs met verrassende en mooie uitzichten op de Scheldevallei. Vanop de heuvelrug, die de waterscheidingslijn vormt tussen Leie- en Scheldebekken, loopt de brede voetweg naar het zuiden. Aan de horizon zien we het profiel van de Kluisberg en de Mont St.-Aubert. Dichterbij geeft de bomenrij de loop van de Schelde aan. Op de voorgrond het glooiend ‘land van Mortagne’: landbouwgebied met enkele stukjes bos: Kooigem, Grandval, Mortagnebos en Orveytbos. De weg daalt naar een klein brongebiedje met een bosje als klein landschapselement”, beschrijft Eddy Loosveldt van Natuurpunt de trage weg.

20 trage wegen

Trage Wegen vzw bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd. 20 prachtige trage wegen zijn geselecteerd, stuk voor stuk wegen met een verhaal. Elk van deze paden krijgt een pakket om de weg op te fleuren. De trage weg die van het publiek de meeste stemmen krijgt en dus het meest kan bekoren, wordt ook nog eens onder handen genomen door het team van Trage Wegen vzw. (GJZ)

Stemmen kan tot 7 november: www.dagvandetrageweg.be