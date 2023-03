Mooimakers zoeken versterking

Een recordaantal verenigingen schreef zich dit jaar in voor de opruimactie in samenwerking met IVVO. Dertig verenigingen met elk minstens tien leden pakken zwerfvuil op het volledige grondgebied van Poperinge aan. Word jij Mooimaker en help je Poperinge proper houden?

“Vroeger organiseerde IVVO met aangesloten steden en gemeenten een grote opruimactie voor verenigingen op een zaterdag in maart. Sinds de coronapandemie is de actie over een volledige maand gespreid. Zo kunnen de verenigingen de actie zelf inpassen in hun agenda en afstemmen op het weer. Met dertig ingeschreven verenigingen was het puzzelen om iedereen een traject toe te kennen. Iedere vereniging neemt 8 km wegen, fietspaden en wandelpaden, ofwel 16 km bermen, onder handen”, zegt de bevoegde schepen Kris Notebaert (CD&V).

WePlog

Dit jaar wordt de Frans-Vlaanderenweg voor het eerst in de actie opgenomen. De drukke weg is onveilig voor wandelaars of zwerfvuilopruimers, maar nu ze afgesloten is voor herstellingswerken, is dit het ideale moment. Mooimaker Regine Dewilde is iedere week op pad en begon al met opruimen, maar dat was onbegonnen werk. Via de zwerfvuilactie wordt de weg nu aan een vereniging toegekend.

“Het volledige grondgebied wordt dankzij de actie in één keer aangepakt. Helaas is het resultaat enkele weken later al op enkele plaatsen niet meer zichtbaar. Gelukkig heeft Poperinge enkele Mooimakers die het hele jaar door opruimen. De groep is voorlopig nog te klein voor het volledige grondgebied. Sluit je aan en installeer de WePlog app via weplog.be, daar zie je waar je aan de slag kan. Bij de omgevingsdienst in de Veurnestraat krijg je materiaal, zoals afvaltangen, handschoenen en zakken”, aldus nog schepen Notebaert. (AHP)