Mooimakers op stap in Dentergem voor jaarlijkse lenteschoonmaak

Zaterdag was het weer tijd voor de jaarlijkse lenteschoonmaak georganiseerd door het gemeentebestuur en de Mooimakers van de gemeente Dentergem.

Om 8u30 verzamelden 48 enthousiaste deelnemers aan de sporthal in Markegem, waar zij onder andere werden begroet werden door burgemeester Koenraad Degroote en schepenen Gunter Simoens en Charlotte Vandemoortele die ook zelf actief de handen uit de mouwen staken.

Zwerfvuil ontsiert niet alleen de buurt waarin het terecht komt, het berokkent ook schade aan het milieu. Het doel van deze actie was dan ook simpel en duidelijk: De gemeente weer netjes en schoon te maken. Gewapend met prikstokken, vuilniszakken en handschoenen werden dan ook zoveel mogelijk straten, pleinen en parken in de gemeente onder handen genomen.

Dergelijke acties zijn tevens een mooie gelegenheid om bewoners extra bewust te maken van het belang van een schone leefomgeving. Iets wat zeker wel nodig is, zo hekelde Stephan Maertens die samen met de jagers reeds een twintigtal jaren actief zwerfvuil helpt opruimen. Het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van sommige mensen stoort hem enorm. “Als je in een pas opgeruimde straat voor een tweede keer passeert en terug zwerfvuil kan oprapen getuigt dit van weinig respect voor de inspanningen van Mooimakers zelf maar ook voor de omgeving waar we elke dag in leven of moeten passeren. Sensibiliseren is goed, maar het mag volgens mij wel iets directer en meer onder de aandacht komen”, besluit hij.

Rond 12 u verzamelde de deelnemers die heel de voormiddag meer dan hun handen vol hadden terug aan de sporthal waar ze bedankt werden voor hun inzet met een drankje, soep en broodje.