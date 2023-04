Mooimakers, jagers en scholen helpen mee om van Ledegem een propere gemeente te maken

Vijftien jagers uit de gemeente zijn er onlangs op uit getrokken langs de Roeselarestraat, de verbindingsweg tussen Rollegem-Kapelle en Roeselare, voor een zwerfvuilactie. Daar haalden ze onder andere tal van blikjes uit de grachten. “Dankzij de inzet van de jagers ligt deze belangrijke en drukke invalsweg er weer netter bij. Ondertussen kunnen we ook rekenen op verschillende scholen die een zwerfvuilactie organiseren. Daarnaast zijn er natuurlijk ook een vijfentwintigtal Mooimakers in onze gemeente. Zij zetten zich het hele jaar in om van Ledegem een propere gemeente te maken”, aldus schepen van Milieu Greta Vandeputte (CD&V/VD). (BF/foto JS)