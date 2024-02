Minister Demir redt laatste stukje duinen in De Panne en garandeert herbestemming Zeeparkduinen

De Zeeparkduinen in De Panne waar zich tot 2016 camping Zeepark situeerde, waren al geruime tijd het onderwerp van een verhitte discussies. Bouwpromotoren willen er 200 vakantiewoningen bouwen. Die plannen staan haaks op de visie van natuur- en milieubeschermende organisaties. Ook politieke partijen richtten zich tot Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving en Toerisme in de hoop het stukje natuur te redden. De minister heeft nu de knoop doorgehakt in deze heikele kwestie.

De Zeeparkduinen zijn een gebied van tien hectare groot en een van de laatste stukken stukken duinen aan onze kust. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir kondigde eerder al aan dat ze er alles aan zou doen om de duinen te behouden.

Vandaag voegt de Vlaamse regering de daad bij het woord. Demir verkreeg groen licht om de camping te herbestemmen naar natuur. De minister zal in de komende weken met een startnota komen om de procedure formeel op te starten.

Laatste duinen

Demir: “Het gaat hier over de laatste duinen aan onze kust. Deze mogen niet verdwijnen. De duinen zijn niet alleen belangrijk voor de open ruimte en de biodiversiteit, maar vormen ook een natuurlijke buffer tegen overstromingen. Ik ben vastberaden tot het uiterste gaan om deze duinen te beschermen en ben tevreden dat de regering dat steunt”.

Het stukje duinen van een 10-tal ha werd in 1976 aangeduid als gebied voor verblijfsrecreatie, wat er jarenlang was. Ook in 1993 kreeg ze geen bescherming in het kader van het Duinendecreet. Maar sinds 2016 is dat niet meer het geval en is de natuurwaarde en biodiversiteit in stijgende lijn. Bouwpromotoren werkten in het verleden diverse bouwprojecten uit voor die plek. Als het van de minister afhangt worden de resterende Zeeparkduinen in De Panne niet volgebouwd, kondigde ze eerder aan. Ze voegt nu de daad bij het woord.

Geen ontwikkeling meer

In het kader van het strategisch beleidsplan Kustvisie besliste de Vlaamse regering vandaag op voorstel van Demir om de locatie van de voormalige Camping Zeepark in De Panne, het gebied met natuurpotentie dat zwaar onder druk staat van ontwikkelaars, wordt opgenomen in het beschermingslint. Daarmee onderbouwt de Vlaamse overheid voor het eerst eenparig de visie om hier geen ontwikkelingen meer toe te laten gezien dit een belangrijke zone is voor kustverdediging én natuur.

Op voorstel van Demir ging de Vlaamse regering ermee akkoord dat Demir een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal maken om de camping te herbestemmen naar natuur. De komende weken zal ze met een startnota de formele procedure opstarten.

“Meer dan ooit is er het besef van de noodzaak voor het behoud en het herstel van de open ruimte en in het bijzonder van de kustduinen. De Zeeparkduinen liggen tussen het Noordzeestrand en de Kustbaan en vormen een natuurlijke bescherming tegen overstromingen in tijden van klimaatopwarming. Bovendien houdt het duinenmassief ook insijpelend neerslagwater vast waardoor een zoete grondwaterlens zich vormt die beschermt tegen verzilting. Bebouwing en verhardingen verminderen op alle vlakken de meerwaarde van het gebied”, aldus Demir.

Blue Deal

Eerder ijverde de minister ervoor om ook in de Blue Deal een specifiek luik rond Duinencomplexen op te nemen. Zo is het gebied Park 58 in Knokke-Heist officieel beschermd als natuurreservaat. Een deel van dat gebied werd naar aanleiding van de wereldexpo van 1958 aangesneden en ingericht als park, een ander deel bleef onaangeroerd. Naast sterke investeringen in natuurreservaat De Westhoek in De Panne of de voormalige ‘Sahara van De Panne’ werd er ook geïnvesteerd in vernatting van duinencomplexen, onder meer de Krakeelduinen in De Panne.