Middelkerke krijgt nog een groene long bij aan de Duinenweg: “Dit wordt een prachtig park”

Niet enkel het sportpark tussen de Duinenweg en de Westendelaan krijgt een heel ander uitzicht, ook de site aan de andere zijde van de Duinenweg krijgt straks een make-over. Het wordt een groene long met tal van mogelijkheden.

Het gaat hier om de terreinen tussen de Duinenweg en de Hector Verhaeghelaan, waar tot een tijdje geleden de hoge zendmasten van het voormalige radiostation torenhoog boven de duinen uitstaken. De zendmasten zijn verdwenen en de site wordt een groene, gezellig verbinding tussen het sportpark en de toeristische zone van Middelkerke.

“We zullen er een prachtig park aanleggen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “We zullen niet bij de pakken blijven zitten, want ik hoop dat de heraanleg van de site tegen komende zomer een feit is. Deze site wordt multifunctioneel met aandacht voor de natuur, maar ook voor sport en spel en wandelaars. Wij zijn nog aan het nazien op welke manier we de veiligste manier van oversteken kunnen voorzien zodat er een naadloze verbinding is tussen het sportpark en het nieuw aan te leggen park. Een brugje behoort tot de mogelijkheden.”

“De Duinenweg zal ook verkeersvrij worden gemaakt en enkel nog toegankelijk zijn voor het plaatselijk verkeer. Er komen in het nieuwe park voorzieningen voor de kinderen door het plaatsen van kinderspeeltuigen en er komen ook voorzieningen voor zachte recreatie. Uiteraard worden ook wandelpaden aangelegd en zullen we meubilair plaatsen voor wie even wil uitrusten onderweg.”

Veel recreatie

Hij wordt bijgetreden door zijn schepen Henk Dierendonck: “De zone wordt helemaal heraangelegd en het was ook de bedoeling om een poel te voorzien op het terrein, maar het grondwater blijkt te laag en daarom hebben we deze piste moeten laten vallen. Er zal echter geen gebrek zijn aan natuur en groen en als schepen van Sport ben ik uiteraard tevreden dat de beide sites met elkaar zullen aansluiten.”

We blijven niet bij de pakken zitten, komende zomer moet de heraanleg een feit zijn

“De hele omgeving wordt er een van sport, recreatie en natuur. Op het aanleunende sportpark hebben we al heel wat gerealiseerd en straks komen er nog tien nieuwe padelterreinen, 4 indoor en 6 outdoor en 2 outdoor tennisterreinen. Er komt ook een betonnen pumptrack en een minigolf, aan recreatie zal er dus zeker geen gebrek zijn.”

Nieuw hoofdstuk

De site van de voormalige zendmaten was eigendom van defensie, maar werd een tijd geleden aangekocht door het Middelkerkse gemeentebestuur voor een totaalprijs van 218.500 euro. De zendmasten werden ontmanteld en het was eerst de bedoeling om het gebouw dat deel uitmaakte van het radiostation te behouden en te voorzien voor jeugdactiviteiten.

Nazicht van het gebouw leerde echter dat de kosten voor het renoveren en behoud te hoog zouden oplopen en daarom werd besloten om ook gebouw te slopen. Als met het verdwijnen van de zendmasten een traditie uit het Middelkerkse verleden verdween, breekt met de heraanleg van de site dus ook een nieuw hoofdstuk aan.

(PB)