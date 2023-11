‘Mexiceau’ brengt vijvers in kaart

Achter wzc Patershof ligt elf hectare groen waar zorggroep Curando de komende jaren nieuwe initiatieven wil lanceren zoals twee grote vijvers. Met ‘Mexiceau’ gaan waterexperten van GoodPlanet vzw samen met studenten van HoGent en buurtbewoners op zoek naar de rol van water op het terrein.

Met Trefhof en Plukhof werd in het verleden al een aantal initiatieven opgestart aan het terrein achter wzc Patershof. Het domein tussen de Mexicostraat en de Hoornstraat wil Curando de komende jaren herwaarderen. Zo moet er ruimte zijn voor natuurbeleving en recreatie, krijgt water er een belangrijke rol met ‘Waterlandschap 2.0’, wordt de grond onder de loep genomen en kunnen nieuwe initiatieven opgestart worden.

Aan de hand van het subsidieproject ‘Mexiceau’ brengen de initiatiefnemers in kaart hoe het waterlandschap op de oppervlakte er uitziet. “De ene vijver bevat grondwater, de andere vijver wordt aangevuld met regenwater. Het is de bedoeling dat we onderzoeken hoe die watersystemen in elkaar zitten”, legt projectfacilitator Ine Plovie uit.

Met buurtbewoners

“We gaan na welke rol het water heeft in de buurt en hoe het zich beweegt. Met al die informatie gaan we aan de slag om een leuk project uit te werken. Dat kan in de vorm van een water-leer-plek zijn, een speelkoffer of iets helemaal anders. Op zeven woensdagmiddagen komen we samen met kinderen uit de buurt en studenten van de Hogeschool Gent. De deelnemende kinderen zijn Cecile, Hélène, Felix, Achiel, Kjartan, Willem, Gisèle, Jarno, Lars en Hannes. De eerste namiddagen verliepen in ieder geval al heel succesvol.”

Aan ‘Mexiceau’ ging al heel wat studiewerk vooraf. “Er gebeurt al heel wat op deze plek. Zelfplukboerderij Plukhof, de Zomerbarak Trefhof en de visclub De Mexicoput maken al een hele tijd gebruik van dit domein. Maar er is nog meer mogelijk. Met de steun van Europese en West-Vlaamse subsidies voor plattelandsontwikkeling en het project Water-Land-Schap 2.0 werd een ontwerpplan opgemaakt. Eens dat er volledig was, gingen de eerste werken van start. In 2024 is het grootste deel van de heraanleg achter de rug en willen we letterlijk en figuurlijk vruchtbare bodem bieden voor de energie die nu al aanwezig is op de site en er voort ruimte aan geven”, besluit Ine Plovie.

(Arno Van Haverbeke)

Meer informatie op www.mexiceau.be.