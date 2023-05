Meulebeke zet belang van bijen inde kijker tijdens de Week van de Bij

Op zondag 28 mei start de Week van de Bij. In Meulebeke gaat dit niet ongezien voorbij. “De bijen hebben het moeilijk om te overleven; te weinig voedsel, weinig plaatsen om zich voort te planten en de natuurlijke vijanden duiken steeds in groten getale op”, aldus schepen van Groen Danny Bossuyt.

“Nochtans spelen bijen een belangrijke rol als bestuivers. Tijdens de Week van de Bij pakken we daarom uit met enkele activiteiten. Op dinsdag 30 mei opent in de bib een tentoonstelling ‘Een bij-zondere wereld’, die tijdens de openingsuren van de bib toegankelijk blijft tot 17 juni. Op woensdag 31 mei volgt er dan in de bib een voorleesmoment voor de kleintjes van 15 tot 16 uur. Dieter Vandekerckhove, de voorzitter van imkersvereniging de Kasteelbie uit Ingelmunster, houdt op donderdag 1 juni een lezing om 20 uur in de bib over hoe we de bijtjes kunnen helpen en op zaterdag 3 juni hebben we dan om 14 uur onze zoemende wandeling die start aan de Warme Tuinen. We bezoeken dan bijvriendelijke plekjes, een imker en een kleinschalig landschapsproject. We zijn terug omstreeks 16.30 uur.”

Onderweg is er een drankje voorzien. De deelname is gratis. Op de foto de bijenwerkgroep met Pol Lamote, Jelke Neve, Tim Bogemans, Rita Latrez, Humberto Gardeyn, Niels De Bels, Petra Bouckhuyt, Kurt Hoste en Danny Bossuyt. (LB/foto Luc)