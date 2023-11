Meulebeke deelt gratis bomen uit: “Samen planten we bos”

Ook dit jaar organiseren de Meulebeekse milieuraad en het lokaal bestuur de boomplantactie ‘Samen planten we een bos’. Nieuw aan deze actie is het feit dat ieder gezin in Meulebeke op zaterdag 2 december gratis vier bomen mag afhalen nabij de site van de Warme Tuinen.

Eén boom extra per Vlaming

Vlaanderen heeft een ambitieuze uitdaging waar te maken om ons klimaat te beschermen en de leefomgeving te verbeteren. Men wil tegen 2030 één boom extra per Vlaming planten, dit betekent 6,6 miljoen extra bomen tot 2030. Meulebeke wil zich eveneens inzetten om deze doelstelling te bereiken.

Schepen van Milieu Danny Bossuyt: “Willen we een groene en gezonde toekomst waarborgen voor al onze inwoners, dan hebben we de hulp van iedereen hierbij nodig. De actie vertrekt vanuit het idee dat als elk gezin in zijn tuin één boom plant, we allemaal samen een bos aanplanten in onze gemeente zonder op zoek te moeten gaan naar een geschikte locatie of zonder grond te moeten onteigenen. Vorig jaar verkochten we de bomen aan een gunsttarief maar nu gaan we nog een stap verder. Alle Meulebeekse gezinnen krijgen de kans om maximaal vier bomen gratis te bestellen waarvan maximaal twee van dezelfde soort. Er kan gekozen worden uit drie boomsoorten. Het krentenboompje, ideaal geschikt voor een kleine tuin. Het is een bladverliezende boom (max. 4m. hoogte), uit de familie van de roosachtigen. De zoete kers is een middelgrote boom die 12 meter hoog kan groeien. De zwarte els is een vrij grote bladverliezende boom met een langwerpige, eivormige kroon. Al deze bomen zijn bijenvriendelijk en vormen dus een aantrekkelijke voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten. Bestel gratis de bomen via www.meulebeke.be. Inschrijven kan tot 15 november. Het plantgoed is nog klein van formaat zodat het makkelijk kan worden meegenomen.”