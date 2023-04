Meulebeke blijft scoren met groenbeleid

Meulebeke mag zich gerust een groene gemeente noemen. Op de uitreiking van de Openbaar Groen-awards behaalde de Berengemeente in de categorie ‘Gemeente in Bloei’ maar liefst drie symbolen, meteen ook het maximum.

“We zetten met onze groendienst alles op alles om openbare, bloemrijke beplantingen in het straatbeeld te promoten. Het gaat hierbij zowel over bebloeming met eenjarigen als bloemrijke aanplantingen met vaste planten, bloeiende heesters, bloemenweides… De toepassing van éénjarigen in hanging baskets of bloementorens zeer in de smaak valt van onze inwoners. Meulebeke bijenvriendelijke gemeente ontvangt twee symbolen. De kruidentuin in de belevingstuin Ter Deeve werd bijenvriendelijk aangelegd. Met ‘het zoemen bij de bijen’ zitten we alvast in de juiste richting en gaan we de volgende jaren voor het maximaal aantal symbolen. De borden met de symbolen worden in de kasteeltuin opgehangen”, vertelt schepen Bossuyt.