Metamorfose voor natuurgebied Simliduinen in Nieuwpoort: combinatie natuurbeleving en recreatie op dertig hectare

Het Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Nieuwpoort pakken uit met een vernieuwd natuurgebied en nieuwe recreatieve voorzieningen in de Simliduinen. Kers op de taart is een houten uitkijkplatform. Kostprijs van dit alles: 330.000 euro.

In Nieuwpoort-Bad vond vrijdagvoormiddag de inhuldiging plaats van de herstelde Simliduinen en meteen ook van het nieuwe uitkijkplatform in dit stukje natuurgebied. Na de aankoop van meer dan tien hectare in het noordelijk deel ervan in 2017 en 2020 heeft het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een beheersplan opgemaakt om een aaneengesloten natuurreservaat van meer dan dertig hectare uit te bouwen. “We hebben de verloederde tennisterreinen en een minigolf laten opbreken en invasieve soorten verwijderd”, legt Evy Dewulf van Natuur en Bos uit. “Na enkele harde ingrepen zijn we erin geslaagd om de open duinbiotopen terug in ere te herstellen waardoor Nieuwpoort kan uitpakken met Europese topnatuur in eigen stad.”

Pony’s en een uitkijkplatform

De grazende pony’s. © Gino Ester

De ingrijpende werken omvatten eveneens de aanleg van nieuwe wandelpaden en wandellussen. Nieuwe onthaalborden verwelkomen de bezoekers die kunnen uitrusten en genieten van het indrukwekkend uitzicht op een uitkijktoren. “Een arbeidersploeg van Natuur en Bos zal instaan voor het natuurbeheer in de Simliduinen”, voegt Evy Dewulf toe. “Hierbij krijgen ze hulp van pony’s die een deel van het gebied zullen begrazen zodat de waardevolle duingraslanden en vochtige duinpannen niet overwoekeren.”

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is alvast opgetogen met de metamorfose. “Dit is een uniek stukje natuur midden onze bruisende badplaats. Deze werken zorgen meteen voor een betere ontsluiting van dit waardevolle natuurgebied.”

Bewogen verhaal

Aan de Simliduinen in Nieuwpoort-Bad is een heel en vooral bewogen verhaal verbonden. Het was grootgrondbezitter Henri Crombez die het duinengebied, toen ruim 90 hectare groot, aan de Brusselse NV Simli (Société Immobilière du Littoral) verkocht. In de jaren zestig van de vorige eeuw begon de verkaveling ervan en ontstond er een residentiële wijk. De nog niet bebouwde Simliduinen, zo’n dertig hectare groot en gekend als Simli III, maakten veertig jaar lang het voorwerp uit van een juridische strijd tussen de toenmalige eigenaars, die het gebied wilden verkavelen, en de overheid. Die strijd werd in het voordeel van de overheid beslecht en de resterende duinen bleven natuurzone. De Afdeling Natuur en Bos deed heel wat inspanningen om een verdere uitgang van de waardevolle duinenhabitats tegen te gaan.