Meer salamanders, maar minder padden bij overzet Krombeke

Naar jaarlijkse gewoonte zorgden vrijwilligers ook nu weer voor een veilige overzet van padden en salamanders in de Nachtegaalstraat in Westvleteren en de Bakelindeweg in Krombeke.

De overzetters telden bij het einde van het overzetseizoen 1.434 gewone padden, 2 groene kikkers en 317 salamanders of bijna 100 meer dan tijdens de voorbije jaren. Klap op de vuurpijl was het aantreffen van een kamsalamander. Op de foto herkennen we een deel van de groep vrijwilligers met verantwoordelijke Dirk Waeyaert, Marc Brysbaert, Frans Gauquie , Gilbert Lobelle, Chris Develter, Rigobert Declerck, Marc Loones en Maryannick Neyrinck (PC/foto MD)