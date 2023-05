Meer leven in je tuin? Schakel eens een Tuinranger in!

Ooit al van de Tuinrangers gehoord? Een jungle willen ze van je tuin niet maken, natuurvriendelijk is hun codewoord. Wij gingen op stap met Chantal Jacobs. “Zie het als een levende televisie: hoe gezonder je tuin, hoe meer beweging er is.”

Een perfect getrimd grasperk, het is niet langer van deze tijd. Maak je tuin gerust wat biodiverser. Als je niet meteen weet hoe je daaraan moet beginnen, kan je de hulp inroepen van de Tuinrangers, een groep vrijwilligers met een passie voor de tuin en een hart voor de natuur. Ze helpen hun stad of gemeente om biodiverser en klimaatrobuuster te worden via de tuinen van de inwoners.

Vlaanderen telt momenteel 137 Tuinrangers, waarvan 14 West-Vlamingen. Vandaag ondersteunen zes West-Vlaamse steden en gemeenten het initiatief: Knokke-Heist, Roeselare, Waregem, Wevelgem, Kortrijk en Blankenberge.

Bij die twee laatste zijn de teams momenteel in opleiding en gaan ze eind mei van start. De West-Vlaamse Tuinrangers hebben samen al 405 sessies afgewerkt, 163 tuinen wachten nog op een bezoekje. Op Vlaams niveau zijn al 3.781 van 5.477 aanvragen afgevinkt.

Chantal Jacobs (65) uit Knokke-Heist is een van die 14 West-Vlaamse Tuinrangers. De natuurgids en conservator van Park 58 in Heist draagt biodiversiteit hoog in het vaandel.

“Eigenlijk is het eenvoudig”, zegt ze. “De oppervlakte van alle private tuinen in Vlaanderen is groter dan alle natuurreservaten samen. Als we allemaal ons steentje bijdragen, kunnen we de wereld een pak beter maken.”

Géén tuinarchitect

Sinds februari vorig jaar is Chantal als Tuinranger actief. Haar missie: mensen helpen om hun stukje groen zo biodivers mogelijk te maken. “Ik ga bij mensen op visite en neem een diepe duik in hun tuin”, legt ze uit.

Deze Safarikit schenken de Tuinrangers aan iedereen die hen om advies vraagt. © GF

“Samen maken we een scan van de situatie en op basis daarvan geven we advies. We zijn geen tuinarchitect of -aannemer, we geven gewoon raad. Welke planten waar geplaatst kunnen worden, waar ze best gedijen… We treden vooral in overleg met de bewoners. Niks moet, alles mag.”

Chantal bezocht het voorbije jaar een vijftigtal tuinen, mét resultaat. “Bijna allemaal besloten ze om onze raad in realiteit om te zetten. Iets wat ons veel voldoening schenkt, want biodiversiteit is van doorslaggevend belang. Verschillende soorten planten en bloemen zijn als een goeie bed & breakfast voor nuttige insecten. Hoe meer leven er in je tuin te vinden is, hoe beter. Zie het als een levende televisie: hoe gezonder je tuin, hoe meer beweging er is.”

Tegelijk buigen de Tuinrangers zich ook over welke planten beter niet in je tuin te bespeuren zijn. “Mahonie bijvoorbeeld. Deze exoot bedreigt inheemse soorten en verwijder je best zo snel mogelijk. Een wilde sleedoorn kan je dan weer perfect als heg aanplanten. Je tuin zal alleen maar een grotere aantrekkingspool worden.”

Paardenbloemen = gezond

Een cliché dat Chantal wil ontkrachten, is dat een biodiverse tuin synoniem staat met een verwilderde tuin. “Dat klopt totaal niet”, glimlacht ze. “Wij zien het eerder als gecontroleerd laten groeien. Laat een stukje gras ongemoeid, geef wilde planten de ruimte om te groeien. En schiet niet in paniek wanneer een paardenbloem uit de grond schiet. Integendeel: het is een bewijs dat je tuin gezond is.”

“Net daarom staan we ook achter initiatieven als Maai Mei Niet. Dergelijke zaken dragen bij tot een mentaliteitswijziging. Al was Maai Het Hele Jaar Niet nóg beter geweest. Minder gras is sowieso een goed idee: in tijden van klimaatopwarming zal het iets minder snel te warm worden in je tuin, bomen en struiken zorgen voor extra schaduw en minder verharding laat zoveel mogelijk regenwater de bodem insijpelen.”

© GF

Een Tuinranger over de spreekwoordelijke vloer laten komen, kost je helemaal niks. “Ons advies is gratis”, knipoogt Chantal. “We brengen ook een Safarikit mee: een box vol informatie, een loep op kindermaat om insecten van dichterbij te bekijken, bloemzaad en een bordje dat je als Tuinranger-ambassadeur kan ophangen.”

Een Tuinranger worden of uitnodigen? Alle info op http://www.tuinrangers.be