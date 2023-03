Marcske van F.C. De Kampioenen duikt in Harelbeke op voor Wereldwaterdag

Donderdag 16 maart stond voor 250 Harelbeekse schoolkinderen uit het vijfde leerjaar in het teken van water. ‘Waterman’ van dienst was Herman Verbruggen, Marcske van F.C. De Kampioenen.

De kinderen kunnen die dag terecht op het provinciedomein De Gavers voor allerlei educatieve activiteiten. Dit evenement wordt voor de achtste maal op rij georganiseerd door de Stad Harelbeke, het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers en De Watergroep. Op22 maart wordt namelijk wereldwijd Wereldwaterdag gevierd om het belang van water onder de aandacht te brengen. In Harelbeke werd een educatieve dag gehouden in het teken van water. 250 schoolkinderen leerden meer over het belang van kraanwater.

De Harelbeekse schoolkinderen stonden stil bij hun (in)direct waterverbruik en het belang van water. Ze deden dit samen met Herman Verbruggen, Marcske van F.C. De Kampioenen, tijdens tal van activiteiten: een vegan kookworkshop, het ontdekken van de waterkringloop, watervogels spotten of een waterdiertjesbingo. Op die dag werd ook de campagne ‘Eet minder water, eet meer plantaardig’ van Join For Water, Bos+ en GoodPlanet ondersteund. “We daagden iedereen uit om een plantaardige lunch mee te brengen. Per veganistische maaltijd besparen we zo’n 500 liter water”, zegt Herman Verbruggen, peter van de Kraanwatercampagne van sectorfederatie AquaFlanders. De Watergroep zet ook in op erkenning van de waarde van water. Zo roepen ze samen op om er verantwoord mee om te gaan. “Zo zet je al kleine stappen door kranen niet onnodig te laten lopen, water te hergebruiken en indien mogelijk regenwater op te vangen.” “Stad Harelbeke zet actief de schouders onder de verwezenlijking van de SDGs, de Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit zijn 17 doelstellingen die ervoor moeten zorgen dat onze aarde tegen 2030 weer een goede koers vaart”, duidt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen). “De kinderen hadden een leuke dag en weten meer over water.”