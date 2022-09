Maak van Klerkense bruine kriekpeer ‘Boom van het jaar’

De pyrus comminus, beter bekend als de bruine kriekpeer, groeide de voorbije honderd jaar uit van een zaadje tot het symbool van Klerken. Door zijn uniekheid en symbolische waarde is de boom als West-Vlaamse laureaat in de running voor de titel ‘Latour Boom van het jaar 2022’. En jij kunt helpen.

Niels Deceuninck, organisator van de perenstoet, vertelt over het belang van deze perelaar: “De bruine kriekpeer in Klerken is al 102 jaar oud. Met zijn tien meter hoogte en een omtrek van twee meter is het al een boom om u tegen te zeggen. Wat de boom echter echt uniek maakt, is de culturele lading. De boom bouwde mee aan de identiteit van ons dorp. Met de Perelaarommegang werd hier in het verleden steevast een kermis georganiseerd, waarop de inwoners hun peertjes verkochten aan kermisbezoekers. De vruchten kreeg ook wel de bijnaam ‘Laupertjes’, een verwijzing naar de heilige Laurentius, de patroonheilige van de dorpskerk.”

Maar de vruchten van de bruine kriekpeer zijn nog om een andere reden bekend. “De peertjes bewaren niet lang na de oogst. Je moet ze vrijwel meteen verwerken, bijvoorbeeld inmaken of er confituur mee bereiden. Dat verlaagt de commerciële waarde, waardoor deze boomsoort eigenlijk zo goed als uit het straatbeeld verdwenen is. Behalve hier in Klerken!”, aldus Niels.

Daarom besloten enkele dorpsbewoners om het verleden opnieuw leven in te blazen met de perelaarommegangsstoet. “Na de Eerste Wereldoorlog vonden er in Klerken processies plaats ter ere van de heilige Laurentius. Maar later, in de jaren 60-70 kwam de peer opnieuw centraler te staan, met de perelaarstoet. Na jaren van onderbreking willen we die traditie nu dus weer opbouwen. Niet enkel met de perenstoet eren we onze speciale boom. We namen deel aan de voorrondes van de wedstrijd ‘Boom van het Jaar’ en kwamen als West-Vlaamse laureaat uit de bus. Nu is de bruine kriekpeer dus een van de zes finalisten. Al een enorme eer, maar we willen graag de overwinning in de wacht slepen. Daarom deze warme oproep aan de streekgenoten: op de site www.boomvanhetjaar.be kan je nog tot 14 oktober je stem uitbrengen. Doen, dus!” (LV)