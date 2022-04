Maai Mei Niet: De Panne beschermt zeldzame plantensoorten

Het lokaal bestuur van De Panne doet in in samenwerking met Knack in mei mee aan de actie Maai Mei Niet als noodkreet voor meer biodiversiteit. Geef jij je grasmaaier ook een maand rust?

Minder verharding, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien. Het zijn allemaal oplossingen voor de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Ook je gras anders maaien is een oplossing.

Een knalgroen, gemillimeterd gazon is namelijk schadelijk voor de natuur en biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water uit de bodem verdampt sneller.

Maai Mei Niet

Een tuin waar het leuk is voor mens én dier, kan een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. Maai Mei Niet wil helpen om deze crisis aan te pakken, en dat met kleine ingrepen.

In mei laat het lokaal bestuur het gras groeien op openbare plaatsen, tenzij het niet anders kan, of als er geen ecologische meerwaarde is. Zo worden bijvoorbeeld bermranden nog deels gemaaid op plaatsen waar hoog gras de zichtbaarheid voor weggebruikers belemmert, wordt ook gemaaid onder (picknick)banken en in kleinere perken …

En jij, doe je mee?

Alle ingrepen helpen!. Laat een stukje gazon wat langer worden of maai figuren zoals een hanenkam cirkels, golvende lijnen … in het gras. Doe je mee? Registreer je dan op maaimeiniet.be om op de hoogte te blijven en eind mei je persoonlijke nectarscore te kunnen berekenen.

Tel tussen 27 mei en 2 juni het aantal bloemen op één vierkante meter ongemaaid gras. Geef je resultaten in op de website en ontdek de nectarscore van je tuin. Op de website vind je trouwens foto’s en een beschrijving van alle bloemen.

Wim Janssens, schepen van Natuur & Duurzaamheid en Openbaar Domein: “Het is het vierde jaar op rij dat we de bermen en graspartijen minder maaien. Op sommige plaatsen maaien we enkel de zijkanten om toch een proper uitzicht te bekomen. En het resultaat is verbluffend. De wilde bloemen zorgen voor een prachtig schouwspel, de bijen en insecten krijgen meer overlevingskansen en de grond droogt minder vlug uit. Een win-win voor mens en natuur.”

Verarming van de bodem

Koen Verschoore, bioloog en natuurgids in De Panne: “Het regelmatig maaien van de openbare plantsoenen heeft geleid tot een grotere variatie van wilde planten. De verarming van de bodem maakt dat dominante, eentonige soorten verdwijnen en plaatsmaken voor een interessante mix van verschillende zeldzame soorten.”

“Al enkele jaren zorgt unit Groen van het lokaal bestuur in samenwerking met de lokale Natuurpuntafdeling voor een voorzichtig beheer van de plantsoenen. Vooral aan de Oosthoek is het resultaat spectaculair. Het aantal wilde orchideeën is er in vier jaar tijd verdrievoudigd. Zeldzame soorten als Bijenorchis, Bokkenorchis, Hondskruid, Aardaker, Blauwe bremraap en Gulden sleutelbloem krijgen zo een kans om tot bloei te komen en fungeren als zaadbanken.”

“Ook in de tuinen van omwonenden duiken ze meer en meer op. Ook wordt niet de volledige berm meer gemaaid, wat naast de veiligheid ook de biodiversiteit ten goede komt. Alvast een dikke pluim voor de verantwoordelijken van het groen in De Panne!”