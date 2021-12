Lokale natuur op zijn mooist in de Meetjeslandkalender

Elk jaar brengt Natuurpunt en Partners Meetjesland in samenwerking met natuurfotograaf Ludo Goossens een kalender uit met unieke natuurbeelden uit het Meetjesland. Ook de Maldegemse natuur komt aan bod.

De kalender 2022 start met putters, ook wel distelvinken genoemd. Op de januarifoto zoeken deze vogeltjes zaden in bevroren kaardenbollen. “Het is een beeld dat je eigenlijk in ieders tuin zou kunnen nemen”, zegt Ludo, die meegeeft dat wie houdt van vogels en andere dieren in eigen tuin in de herfst best niet te veel opruimt. “Als er minder voedsel voorhanden is, komen vogels af op kaardenbol en zonnebloem. Egels, salamanders en bruine kikkers nestelen zich in de winter dan weer in hopen dorre bladeren of takken die met rust gelaten worden.”

Parende padden

Een ander bijzonder beeld dat de kalender siert, is dat van twee parende padden. “Het nemen van de foto was een hele klus. Een vriend maakte een soort grote aquarium die leeg in het water werd gezet. Zo kon ik zonder nat te worden met mijn camera in de bak hurken, terwijl ik oog in oog met het onderwaterleven stond. Daarna was het vooral zaak om zo rustig mogelijk te bewegen om te vermijden dat het water troebel werd.” Met een septemberbeeld van het Maldegemveld en een mooie foto van een maarts viooltje in Burkel komt in de kalender ook de Maldegemse natuur uitgebreid aan bod. Het volledige verhaal achter enkele foto’s kan je lezen op de blog www.ludogoossens.be (MIWI)