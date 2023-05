Lokale imkers slaan handen in elkaar in strijd tegen de Aziatische hoornaar: “Ze zijn een groot gevaar voor onze bijen”

Bart Seynaeve (63), Gianny Deschagt (29) en Cedric Finet (36) slaan de handen in elkaar met Mike De Kievith, David De Cleer en Danny Casier om de strijd aan te gaan met de Aziatische hoornaar. Het diertje is aan een sterke opmars bezig in ons land en bij uitbreiding in Europa en dat is geen zo’n goed nieuws. “De Aziatische hoornaar is een bedreiging voor de biodiversiteit, maar ook voor de economie en de mens”, vertelt kenner Gianny.

Het dier werd voor het eerst in Europa gespot in 2004. Ondertussen heeft de Aziatische hoornaar zich over een groot deel van West-Europa verspreid. In Oostende werd het eerste nest gespot in 2017. “Sinds vorig jaar wordt de Aziatische hoornaar op regelmatige basis gezien in Oostende en Bredene”, weet Gianny. “Europa is voor hen de ideale leefwereld, want hier hebben ze geen vijanden. In Azië ligt de reuzenhoornaar bijvoorbeeld op de loer. De Aziatische honingbij heeft dan weer een soort van verdedigingsmechanisme tegen de hoornaar.”

Onze eigen honingbij heeft dat echter niet en net daarom zijn ze sterk bedreigd. “De voeding van een Aziatische hoornaar bestaat uit veertig procent honingbijen en zestig procent andere insecten”, legt Bart Seynaeve uit. “Zo werd bijvoorbeeld ook al geconstateerd dat er in gebieden waar de Aziatische hoornaar zich ophoudt, er twintig procent minder vogels aanwezig zijn. Maar vooral voor onze eigen bijen vormen ze een groot gevaar. Rond onze bijenkasten merken we heel veel hoornaars op.”

Net dat is de reden dat de zes imkers de strijd willen aanbinden met vijand nummer 1. “Ik probeer in het voorjaar koninginnen te vangen als die dichtbij mijn bijen komen”, vervolgt Bart. Ook de andere imkers doen dat. “Later vangen we de werksters, waarna ze worden gemarkeerd en terug worden vrijgelaten”, pikt Gianny in. “We kijken eerst welke richting ze uitvliegen. Afhankelijk van de tijd tussen het wegvliegen en terugkomen, kunnen we ongeveer bepalen hoe ver hun nest zich bevindt. We gebruiken daarvoor ook lokpotten.”

Actief op zoek

Er moet volgens de imkers iets gebeuren, niets doen is volgens hen geen optie. “We beperken ons tot het gebied Oostende, Bredene, Oudenburg en De Haan”, legt Gianny uit. “Als we een nest vinden, dan contacteren we een erkend verdelger. Zelf gaan we die niet verdelgen en we raden ook anderen aan om van het nest weg te blijven. Hoe meer nesten er overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er zullen bijkomen en dat moeten we vermijden. Daarom gaan we actief op zoek naar nesten in onze buurt.”

De zes doen dat geheel vrijwillig en uit liefde voor de honingbij. “Ze zijn erg agressief”, weet ook Cedric. “Je vindt nesten meestal onder carports, in tuinhuizen, en zelfs in vogelnesten. Wie een nest opmerkt mag deze zeker zelf nooit verdelgen. De Aziatische Hoornaars zijn sterk in het verdedigen van hun nest. Wie te dichtbij komt, wordt gegarandeerd aangevallen. Momenteel hebben we te maken met de zogenaamde primaire nesten of embryonesten, doch later in het jaar komen de secundaire nesten voor, hoog in de bomen.”