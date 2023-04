Lokaal bestuur Meulebeke wil unieke boom in kasteelpark beschermen

In het kasteelpark in Meulebeke staat een uiterst zeldzame Carpinus betulus quercifolia of een eikbladige haagbeuk. Het lokaal bestuur wil de boom beschermen.

Het is een oude cultuurvorm die vrij langzaam groeit en een dicht vertakkende boom vormt. Zijn hoogte bedraagt 10 à 12 meter.

Het park rond het kasteel werd in zijn huidige concept wellicht aangelegd omstreeks 1881, toen was Aimé Thienpont de kasteelheer. Edgar Van Bavegem kwam na WOI in het kasteel wonen.

Bescherming

Het is niet uitgesloten dat hij het park en de omgeving verder liet verfraaien. Omdat de boom behoort tot een zeldzame soort wil het lokaal bestuur deze beschermen.

Tim Bogemans, hoofd van de groendienst Meulebeke: “We hebben een boomperkje voorzien zodat het wortelgestel niet beschadigd wordt en de gezondheidstoestand van de boom gewaarborgd blijft.”