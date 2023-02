Lindeboom van Wijtschate wordt uithangbord van vakantiewoning

Door de herinrichting van het Sint-Medardusplein in Wijtschate werden de oude lindebomen vervangen door nieuwe boompjes. Hanne Delanote was een van die mensen die een van de oude lindebomen adopteerde. Ze maakte er meteen het uithangbord van haar vakantiewoning in de Kemmelstraat van.

Hanne Delanote (29) herinnert zich nog goed de woelige periode rond de kapping van de bomen in Wijtschate. “Ja, ik ging protesteren met een bordje in de hand. Vanuit de protestbeweging werd via de vzw Bescherm Bomen en Natuur een boomchirurg aangesteld die uiteindelijk vaststelde dat de lindebomen niet ziek waren. Het bewijs daarvan staat in mijn tuin”, aldus Hanne.

Goede verzorging

De lindeboom overleefde inmiddels een kwakkelzomer en een heel droge zomer. “Een goede verzorging was dan ook nodig. Maandenlang vulde ik mijn gieter, tot vijf keer toe per dag, om de boom te bewateren. We plaatsten ook boomlinten rond de boom om zo te voorkomen dat de felle wind de boom zou neerhalen.”

De lindeboom staat ondertussen centraal in de tuin van de woning en biedt in de zomer een rustplaats voor tal van insecten. “Een concert om van te genieten”, glimlacht Hanne. Haar partner Kurt Mylle, van Oh Cult – thecreativehouse, plaatste de lindeboom inmiddels centraal op het logo van de vakantiewoning. “Het is meteen de definitieve start van het aanbieden van mijn woning via Airbnb, een online platform, voor de verhuur en boeking van accommodaties.”

Hanne is al vele jaren fan van Kemmel. “Met mijn ouders kwam ik vanuit Kortemark naar de Kemmelse Camping Ypra. Toen ik koerste, deed ik dat met de fiets. Hier vond ik ook een uitstekend trainingsparcours en zo kon ik als jeugdrenster onder meer winnen in Boezinge”, lacht Hanne trots. Een woning langs de Kemmelstraat in Kemmel werd uiteindelijk haar nieuwe thuis. “En dat deel ik nu graag met vakantiegangers. Het eerste jaar was het nog wat aftasten en voelde het wat raar dat vreemde mensen in je huis wonen voor een paar dagen. Maar al vlug werden deze vreemde mensen ook vrienden en de contacten na hun verblijf blijven. Zo hoorde ik recent nog van een gaste dat ze mijn enthousiasme voor het moestuinieren zo aanstekelijk vond dat er ook bij haar gestart werd met een moestuin”, besluit Hanne.

Kunstenaar

Naast de lindeboom in de tuin van Hanne staat ook nog een lindeboom op de parking van het verzekeringskantoor Crelan in Wijtschate. Het merendeel van de lindebomen verhuisde in de lente van 2021 naar een kunstenaar in Kemzeke (Oost-Vlaanderen). Thijs Van der Linden gebruikte de bomen voor een monumentaal werk dat hij toepasselijk het Sint-Medardusplein noemde. (MDN)