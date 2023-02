Lindeboom is Boom van het Houtland

De mooiste boom van het Houtland staat in Oudenburg. De lindeboom aan de Vrijboom in Ettelgem werd uitgeroepen tot laureaat van de wedstrijd Boom van het Houtland 2023, een organisatie van het Regionaal Landschap Houtland en Polders. De zomerlinde werd uit 41 inzendingen als de mooiste aangeduid.

De zomerlinde aan de Vrijboom heeft een stamomtrek van ruim twee meter en is zo’n 70 jaar oud. Zowel de vorm, het kapelletje als de legende konden de jury bekoren. Daarnaast speelde ook de locatie een belangrijke rol. “Deze boom geeft body aan het straatbeeld”, zeggen Domien Van Dijck en Gilles Paelinck van Regionaal Landschap Houtland en Polders.

Galg

“Hoewel de naam anders suggereert, staat het vrijboompje – zoals zoveel bomen in Vlaanderen – gevangen tussen beton en tegels. Het gaat hier om een inheemse zomerlinde die zijn mooie natuurlijke habitus behouden heeft. Hij is mooi en duurzaam omdat er nooit aan gesnoeid werd. Aan de boom hangt ook een opvallend historisch verhaal vast”, aldus Domien Van Dijck.

Al in de 17de en 18de eeuw zijn er vermeldingen van een bijzondere boom op deze plaats. Aanvankelijk was er sprake van een Onze-Lieve-Vrouwboom, verwijzend naar het kapelletje dat zich in of naast de boom bevond. Pas later, in de 20ste eeuw, dook de naam ’t Vrijboompje op. Deze naam verwijst naar de galg die zich in de middeleeuwen iets verderop bevond. Wie kon ontsnappen van het galgenveld en een boom met een OnzeLieve-Vrouwenbeeldje kon bereiken, was een vrij persoon.

“Het kapelletje is dan weer een schoolvoorbeeld voor de boomkapelletjes die zo typisch zijn voor onze streek. De boom staat midden in de bebouwde kom en is erg beeldbepalend voor de straat en de wijk. Zo verbindt deze boom oude tradities met nieuwe uitdagingen en belangen voor bomen”, vult Domien Van Dijck nog aan.

Onderhoudsbeurt

Volgens de jury staat de boom perfect symbool voor het belang van de bescherming van bomen in bebouwde kom. Het Vrijboompje verdient dus dubbel en dik de titel Boom van het Houtland 2023. “Dit project wil bijzondere bomen en hagen in onze buurten inventariseren.” Het Vrijboompje krijgt als winnaar een volledige en professionele onderhoudsbeurt.