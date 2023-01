Leerlingen vijfde leerjaar helpen insectenhotel bouwen en vullen

Dankzij de provincie en de hulp van het vijfde leerjaar van vrije basisschool De Graankorrel heeft Kruiseke nu ook een insectenhotel op openbaar domein. Het biedt een schuilplaats voor insecten. Het staat nabij de poel dichtbij de John Edenstraat en aan de achterkant van het kerkhof.

De klas van juf Hanne kreeg door de provincie een workshop over hoe ze het insectenhotel moesten bouwen en vullen. Hommels, wilde bijen, kevers, pissebedden, torren en ook vlinders krijgen er een plaats om te nesten, te schuilen of te overwinteren.

De inwoners krijgen een flyer zodat ze weten dat het insectenhotel er staat

“De inwoners krijgen een flyer in hun brievenbus zodat ze weten dat het insectenhotel er staat”, zegt schepen Bercy Slegers (CD&V). “We zijn ook aan het bekijken of we de poel kunnen ruimen. Er zitten kamsalamanders in en dus moet dat weloverwogen gebeuren. Met de provincie overleggen we of we een subsidie kunnen bekomen voor het onderhouden en in orde brengen van de poel.”

“De werken zouden dan kunnen gebeuren volgende winter.”

Timon Vandamme, toen leerling van De Graankorrel, bouwde enkele jaren geleden samen met zijn papa Chris Vandamme een insectenhotel voor de schooltuin in Kruiseke. (EDB)