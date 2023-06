Leerlingen van Ieperse scholen kregen initiatie over het visbestand op de Vestingen

Op dinsdag 6 juni tussen 11 en 15 uur organiseerde het Agentschap voor Natuur en Bos samen met de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen en het provinciaal centrum voor Milieuonderzoek een visdemonstratie aan de Vestingen te Ieper.

De leerlingen van zes basisscholen uit Ieper mochten aan de waterkant ontdekken welke vissen er zoal in de Vestingen zwemmen. Van Alain Dillen, visserijbioloog Agentschap voor Natuur en Bos, kregen ze uitleg over de verschillende vissoorten en de waterkwaliteit en ze pikten ontelbare weetjes over die vissen op. De leerlingen mochten ook zelf hun eerste paling proberen te grijpen of de schubben van een vis te aaien, wat tot heel wat hilariteit leidde.

Het mysterie van de paling

Alain Dillen vertelde het mysterieuze verhaal van de voortplanting van de paling. “We weten dat de paling vier keer in zijn leven een metamorfose doormaakt: van wilgenbladlarve, glasaal, gele aal naar geslachtsrijpe paling. Geslachtsrijpe volwassen palingen paren in de Sargassozee, een gebied in de Atlantische oceaan ten westen van de Verenigde Staten. Daarvoor legt de volwassen paling 8.000 km af en keer terug in de vorm van glasaaltjes. In vergelijking met vroeger is het aantal palingen gedaald tot 4 procent. Eigenlijk is het een bedreigde soort en dat komt door overbevissing, watervervuiling en blokkades die mensen hebben opgeworpen zodat de paling zich hier niet tot een volwassen vis kan ontwikkelen. De palingen bij wie het toch lukt, keren na zes tot acht jaar terug naar de Sargassozee. Op dat moment is de paling 60 centimeter tot 1 meter lang en weegt 4 tot 5 kilogram”, vertelde Alain Dillen aan de leerlingen.

Waterleven ontdekken

“In 2019 kwam het Agentschap Natuur en Bos al naar Ieper om een visdemonstratie te geven langs het kanaal in de Hommelhofstraat”, zegt schepen voor Milieu en Natuur, Valentijn Despeghel (Vooruit). “Dit jaar wilden ze opnieuw naar Ieper komen. Ze zoeken locaties waar er heel veel water aanwezig is. In Ieper hebben we Zillebekevijver, Dikkebusvijver, de Vestingen en het kanaal Ieper-IJzer. Daarnaast zoeken ze steden die heel actief bezig met een beleid rond een betere waterkwaliteit. Vandaag leggen ze vooral het verhaal van de paling uit; hoe hij zich voortplant, maar ook de barrières die de vis tegenkomt om terug naar hier te komen zoals stuwtjes in het water. Vandaar is het belangrijk dat we met de overheid daaraan werken. Er is ook een onderzoek gestart om het baggeren van het kanaal dit najaar al op te starten. Kinderen weten veel over vogels en over bomen, maar hun kennis over vissen is beperkt. Visbestanddemonstraties zijn ook belangrijk om kinderen het verhaal van het waterleven beter te leren kennen.”

Leerzaam gesprek

Célestine Fieuw (10) uit Ieper zit in het vierde leerjaar in de Sint-Jozefsschool bij leerkracht Roel Metsu. “Ik vond het tof en interessant en je leert heel wat zaken bij”, vertelt Célestine Fieuw. “Ik wist bijvoorbeeld niet waarom palingen een donkere bovenzijde en een lichte buikzijde hebben. Dat is blijkbaar om minder op te vallen, als veiligheid voor de vis. Het is ook fascinerend dat die vissen zo ver zwemmen om hun eitjes te gaan leggen. Thuis hebben we ook vissen in de vijver, maar geen palingen maar daar weet ik nu meer over”, besluit Célestine. (EG)