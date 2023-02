Leerlingen van Basisschool GO! De Ster en Secundaire Freinetschool uit Poperinge vergroenen hun speelomgeving met meer dan 300 struiken

Vrijdag staken de 221 leerlingen van Basisschool GO! De Ster en Secundaire Freinetschool uit Poperinge de handen uit de mouwen en de voeten in de laarzen. Samen plantten ze meer dan 300 struiken aan op hun schoolterrein.

Beide scholen liggen op de campus in de Rekhof in Poperinge en beslisten om elk hun speelplaats aan te pakken. Na het ruimen van de bestaande amfibiepoel, was het de beurt aan de leerlingen zelf. Zij trotseerden de koude om meer dan 300 struiken aan te planten op hun speelplek. Twaalf hoogstambomen kregen er ook een plekje. En binnenkort kunnen de leerlingen smullen van hun 60 bessenstruiken en het nieuwe leifruit.

Tot slot plantten de leerlingen ook veertien klimplanten. Later verschijnen er nog moestuintjes en een takkenril. En de speelheuvels zullen de groene speelplek compleet maken.

“De provincie West-Vlaanderen moedigt scholen aan om het schooldomein groener in te richten en kent Natuur-op-school-subsidies (NOS) toe voor de aanplant. Het Regionaal Landschap Westhoek begeleidt de school tijdens het traject om zo tot een succesvol einde te komen. Het maatwerkbedrijf Westlandia boort vooraf de plantputjes voor de bomen en struiken”, zei gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). (AHP)