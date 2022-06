Leerlingen uit Kortrijkse basisscholen leren over de vissen in de Leie

Leerlingen van drie Kortrijkse basisscholen mochten samen met een visserijbioloog vissen in de Leie. Zo leerden ze meer over het visbestand in de rivier.

Het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met de Provinciale Visserijcommissie en het provinciaal centrum voor Milieuonderzoek, gaf een visdemonstratie op de Leie in Kortrijk. Drie basisscholen mochten daaraan deelnemen. Deze visdemonstratie valt onder het project ‘Rivierherstel Leie’ en toont aan waarom dit project zo belangrijk is voor de vissen.

Drijvende tuintjes

“We hebben drie fuiken uitgezet en daar zaten een dertigtal vissen in: vooral paling en baars en ook giebel. In het totaal gaat het om 18 soorten vis”, duidt visserijbioloog Alain Dillen van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Dat er wel redelijk veel vis in de Leie zit, heeft te maken met de drijvende tuintjes die vissen aantrekken en de beweging van het water.”

Leerlingen van het vijfde leerjaar van ’t Fort mochten meehelpen. “Ze leerden veel bij over de waterkwaliteit en de soorten vis”, zegt juf Emma Wallecan. “We mochten proberen een paling vast te grijpen of eens wrijven over de zijkant van een vis om de schubben te voelen”, vertelt Charlie Vandevoorde. “Ik dacht eerst dat er geen vis zou zijn omdat er hier vroeger vlas of zo werd geroot.”

Niet eetbaar

Er zit dus vis in de Leie. “Het gaat al sinds de jaren 90 de goede kant op”, aldus Alain Dillen. “De kwaliteit van het Leiewater kan je ook meten aan het aantal aanwezige vissoorten.” Tos slot gaf de visserijbioloog mee dat de vis niet eetbaar is.