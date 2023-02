Leerlingen De Polyglot vullen nieuw insectenhotel

In picknickzone De Poel in Spiere-Helkijn hebben de leerlingen van het 5de leerjaar A van basisschool De Polyglot het splinternieuwe insectenhotel gevuld. Ze deden dat in samenwerking met Stadlandschap Leie en Schelde.

Het insectenhotel is zeker nodig volgens Stadlandschap Leie en Schelde, omdat bijen het niet meer zo makkelijk hebben om een nest te bouwen door onze strakke gazons, dichtgemaakte spleten en kieren en de groeiende bebouwing. Bijen zijn immers erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Daarom is het nodig dat we hen een duwtje in de rug geven. Stadlandschap Leie en Schelde probeert zich op deze manier in te zetten voor onze biodiversiteit en rekent daarvoor op de samenwerking met lokale besturen.

Het insectenhotel in Spiere-Helkijn is dan ook niet het enige. Zo zijn er nog gelijkaardige exemplaren in Kortrijk, Harelbeke, Avelgem, Lendelede, Zwevegem, Deerlijk, Kruiseke en Beveren-Leie.

Wat kan je zelf doen

Zelf kan je ook een aantal dingen doen om onze bijen te helpen. Stadlandschap Leie en Schelde geeft dan ook enkele tips mee om hiermee aan de slag te gaan. Ze raden aan om bloemen en planten met bereikbare nectar te planten in de tuin. Bijen zijn daar namelijk op aangewezen voor energiewinning. Ze raden dan weer af om pesticiden te gebruiken. Pesticiden hebben altijd neveneffecten die slechte gevolgen hebben, niet alleen op bijen. Op hun website geven ze ook mee hoe je zelf een insectenhotel kan bouwen. (JDB)