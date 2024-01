Leerlingen basisschool Ter Elzen in Heuvelland tellen voor het eerst vogels in hun nieuwe speeltuin

In GO! basisschool Ter Elzen in Wijtschate plukken kinderen volop de vruchten van hun nieuwe speeltuin. Vrijdag telden ze er voor het de eerst de vogels, samen met enkele gepassioneerde papa’s. “Helaas heeft nog lang niet elke school zo’n groene zone. Het is nochtans goed voor kind en natuur.”

Zes tortelduiven, vier spreeuwen, twee pimpelmeesjes en vier kraaien. Louis Germonpré (11) uit het vijfde leerjaar presenteert vrijdag zijn bevindingen in de tuin van GO! basisschool Ter Elzen in het Heuvellandse dorp Wijtschate. “Ik heb er veel op geoefend”, zegt hij. “In het vierde leerjaar hadden we hierover een toets en sinds kort hebben we een schooltuin, waar we bankjes en een vijver aanlegden en een iglo maakten met takken.”

Speelbosjes

Die tuin trekt tal van vogels aan. “Een gepassioneerde papa maakte er een prachtig vogelvoederhuis en nu horen we hier veel meer gefluit dan vroeger”, aldus directeur Pierre Bailly.

“Drie jaar geleden toverden we onze speelplaats om tot beweegvriendelijke speeltuin met boomstammen, heuvels, een hut, een vijver en speelbosjes die nog aan het groeien zijn natuurlijk. Het biedt heel wat kansen aan de kinderen om buiten te spelen en te leren. Tijdens deze Vogeltelweek voor Scholen tellen we er voor het eerst vogels.”

De kindjes werden begeleid door papa’s met expertise. “Intussen loont het de moeite om hier vogels te tellen”, stelt papa Peter Vanthuyne (51). “Dit is een goede voorbereiding op het komende Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt.”

Schoolvoorbeeld

“Mijn kinderen vinden het superfijn dat de school aandacht heeft voor de tuinvogels”, aldus Erwin Verfaillie, boswachter van Vlaams Agentschap Natuur en Bos in de regio.

“Ze steken er veel van op en vinden het een fantastische beleving. De groenzone is intussen heel mooi ingericht. Met resultaat: de vogels komen erop af. Ik zag al een zevental groenlingen, een drietal putters en heel wat vinken, duiven en spreeuwen. Helaas heeft nog lang niet elke school zo’n groene zone. Dit is een schoolvoorbeeld. Het is goed voor kind en natuur. En de ouders profiteren mee.”

De kinderen spotten ook verrassende soorten. “De putter stond niet op ons telformulier”, aldus Bailly. “We hebben een groepje geteld van 15 tot 20 dat hier rondvliegt en nootjes eet in ons vogelvoederhuis. De kinderen vonden het spannend. Op naar volgend jaar!” (TP)