Leeg vat uit IJzer gehaald: wellicht losgekomen van drijfponton

In het water van de Ijzer ter hoogte van Sint-Jacobskapelle (Diksmuide) werd vrijdag kort voor de middag een groot wit vat aangetroffen. Eerst werd gedacht dat het mogelijk opnieuw om drugsafval gaat maar het gaat om een ton dat wellicht losgekomen is van een drijfponton.

Het was een patrouille van de lokale politie die op de Ijzerdijk reed die rond 11 uur een groot wit vat zag drijven ter hoogte van Sint-Jacobskapelle. De brandweer werd ter plaatse gevraagd met een boot om het vat uit het water te kunnen halen.

Geen abnormale geur

Het 200 liter vat werd met de boot richting de oever gesleept en daar met de ladderwagen van de brandweer uitgehaald. De afgelopen weken werd er meermaals vaten van drugsafval in het water gevonden in de IJzer. Dat gebeurde wel telkens hogerop in deelgemeente Stuivekenskerke. Daar ging het steevast om kleinere blauwe en witte vaten. Er werd vermoed dat het mogelijk opnieuw om drugsafval ging maar dan van een groter vat. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Het vat, eigenlijk een drijvende ton, was helemaal leeg en had geen abnormale, chemische geur. Er werd besloten dat het meer dan waarschijnlijk om een ton ging om een ponton drijvende te houden en losgeslagen werd. Er volgt geen verder onderzoek en de ton werd naar het containerpark gebracht. (JH)